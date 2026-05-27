Польща попередила НАТО про нову загрозу Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

До чого готується Путін: Польща попередила НАТО про нову загрозу Росії

Глава МЗС Польщі заявив, що Кремль поки не готовий до великої війни з Альянсом, але може вдарити диверсіями та прихованими операціями

27 травня 2026, 07:36
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має ресурсів для повномасштабного нападу на НАТО, проте здатна організовувати диверсії та небезпечні провокації проти країн Альянсу.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами голови польської дипломатії, Москва залишається серйозною загрозою безпеці регіону, і Захід не повинен недооцінювати наміри Кремля.

Сікорський зазначив, що, якби Росія готувала масштабне вторгнення проти країн НАТО, це було б помітно наперед завдяки супутниковій розвідці та даним спостереження.

Як приклад, міністр нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російська армія протягом кількох місяців стягувала до кордонів близько ста тисяч військових, і ці приготування фіксувалися західними спецслужбами.

При цьому польський міністр наголосив, що небезпека з боку Росії зберігається навіть без прямої військової атаки. За його словами, Кремль здатний діяти через диверсійні операції, саботаж, кібератаки та різні провокації, які не вважатимуться повноцінним вторгненням, але можуть дестабілізувати ситуацію всередині країн НАТО.

Сікорський також визнав, що реальні наміри російського лідера Володимир Путін виявилися набагато агресивнішими, ніж передбачали багато держав Західної Європи до початку війни проти України.

На цьому тлі Польща продовжує наполягати на посиленні східного флангу НАТО та зміцненні оборонних можливостей Альянсу. У Варшаві вважають, що саме готовність до гібридних погроз стане ключовим фактором безпеки Європи найближчими роками.

Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/2059337585642574327
