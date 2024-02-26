К польским фермерам присоединится еще одна группа протестующих

Польские перевозчики, прекратившие свои протесты на украинской границе 16 января объявили, что с 1 марта снова будут блокировать границу с Украиной. Перевозчики из Польши жалуются на то, что их вытесняют украинские водители с рынка.



Очередь автомобилей из-за протеста поляков на границе. Фото из открытых источников

Польские перевозчики жалуются, что "нет ни законов, ни правил" после того, как они прекратили свои протесты.

"У нас было сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит проверки украинских перевозчиков, прошли недели, а проекта закона нет", – говорит президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский.

Вместе с тем Вронский отметил, что к протесту фермеров уже присоединяются польские перевозчики, однако пока неофициально. Сам Вронский заявил, что он выступает против протестов и блокировки дорог.

Однако польские перевозчики из нескольких регионов планируют возобновить демонстрацию 1 марта. Обсуждается блокировка дорог в направлении Гребенне, Дорогуск и Корчова. Рассматривают также блокировку подъезда к пункту пропуска Медика.

Таким образом, с 1 марта блокирование пунктов пропуска на украинской границе может возрасти из-за совместных усилий польских фермеров и перевозчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры прибегли к новому циничному поступку на границе с Украиной. Украинские водители обнаружили, что поляки рассыпали гвозди и саморезы на дороге.

Также "Комментарии" писали, что в Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине. По их словам, он может разорить польских предпринимателей, особенно перевозчиков, принимающих на работу украинцев.