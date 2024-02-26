К польским фермерам присоединится еще одна группа протестующих

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Slava Kot
Польские перевозчики, прекратившие свои протесты на украинской границе 16 января объявили, что с 1 марта снова будут блокировать границу с Украиной. Перевозчики из Польши жалуются на то, что их вытесняют украинские водители с рынка.
Очередь автомобилей из-за протеста поляков на границе. Фото из открытых источников
Польские перевозчики жалуются, что "нет ни законов, ни правил" после того, как они прекратили свои протесты.
Вместе с тем Вронский отметил, что к протесту фермеров уже присоединяются польские перевозчики, однако пока неофициально. Сам Вронский заявил, что он выступает против протестов и блокировки дорог.
Однако польские перевозчики из нескольких регионов планируют возобновить демонстрацию 1 марта. Обсуждается блокировка дорог в направлении Гребенне, Дорогуск и Корчова. Рассматривают также блокировку подъезда к пункту пропуска Медика.
Таким образом, с 1 марта блокирование пунктов пропуска на украинской границе может возрасти из-за совместных усилий польских фермеров и перевозчиков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры прибегли к новому циничному поступку на границе с Украиной. Украинские водители обнаружили, что поляки рассыпали гвозди и саморезы на дороге.
Также "Комментарии" писали, что в Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине. По их словам, он может разорить польских предпринимателей, особенно перевозчиков, принимающих на работу украинцев.
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