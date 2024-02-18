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Главная Новости Мир Польша К польской блокировке украинской границы присоединяются фермеры еще из 4 стран
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К польской блокировке украинской границы присоединяются фермеры еще из 4 стран

Украинскую границу будут блокировать не только польские фермеры, но и аграрии из других стран Европы.

сегодня, 12:33
Автор:
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Slava Kot
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Польские фермеры объявили, что 18 февраля будет полностью заблокировано движение для грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". К польским фермерам присоединятся также фермеры из Франции, Германии, Бельгии и Нидерландов.

К польской блокировке украинской границы присоединяются фермеры еще из 4 стран

Протест польских фермеров на границе Украины. Фото из открытых источников

Государственная таможенная служба Украины предупредила, что польские фермеры подготовили масштабную забастовку с участием фермеров из других стран, которая состоится на одном из пунктов пропуска между Украиной и Польшей.

"18 февраля, ожидается полная блокировка движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста", — сообщили в ГТСУ.

Таможенная служба Украины призывает учесть эту информацию для планирования выезда и въезда в Украину, ведь это может создать неудобства при пересечении границы. В настоящее время на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" очередь на въезд состоит из 550 транспортных средств, тогда как в электронной очереди на выезд зарегистрировано 850 автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призвали смягчить заявления Украины о протестах польских фермеров и пригрозили вступлением в ЕС. Кроме того, член польского сейма раскритиковал слова Садового об украинском зерне, заявив, что украинский мэр говорит на "бандеровском языке".

Также "Комментарии" писали, что украинские перевозчики приготовили ответ польским фермерам. Украинцы объявили о блокировке одного из пунктов пропуска для поляков.



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Источник: https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/pfbid07T2QngzXnJqbYzubegYTDLiGd7j3FzRRbFgTXKgdYYCKVMTgZcKXWskkXs4QzDJAl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:09

Тільки так з юдейськими агробаригами і треба діяти. Жодних поступок тільки тиск. Їм дати палець вони обидві руки і ноги відкусять. Ще й виставляти рахунок за збитки і фіксувати відповідальних керівників з української сторони та й водіїв і потім просто їх ніде не обслуговувати. Діяти дзеркально. Індикатором тут події в Україні: вони просто поливають брудом і розпалюють максимально агресію українців проти європейських фермерів і перевізників. Для чого це? Просто обрізана ментальність така.


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