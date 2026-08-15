Качиньский сделал громкое заявление об Украине: в Польше заговорили о «незаконных раскопках»

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о якобы незаконных раскопках на территориях бывших польских поселений в западной Украине. Политик требует от польских властей выяснить обстоятельства и отреагировать на то, что он назвал преступной деятельностью.

Ярослав Качинский. Фото: из открытых источников

По словам Качиньского, речь идет о территориях, которые в польской исторической традиции называют Восточной Галицией. Политик утверждает, что там якобы проводятся несанкционированные поисковые работы на местах бывших польских сел.

"Незаконные раскопки на местах бывших польских сел в Восточной Галиции действительно происходят", — заявил Качиньский.

Он также предъявил серьезные обвинения в адрес так называемых "черных копателей". По версии польского политика, речь идет не только о поиске исторических артефактов, но и о возможном надругательстве над остатками погибших и изъятии ценных вещей из мест захоронений.

Отдельно Качиньский заявил, что такая деятельность якобы может происходить при молчаливом согласии представителей местных украинских властей. В то же время, никаких конкретных фамилий, названий населенных пунктов или подтвержденных случаев политик не привел.

В партии Качиньского планируют обратиться в польские государственные органы, в частности в Министерство иностранных дел. Там хотят получить официальные объяснения и добиться реакции Варшавы на данную ситуацию.

Заявление польского политика уже привлекает внимание из-за чувствительности темы исторического наследия и захоронений на территории Украины. В то же время остается непонятным, какие именно инциденты стали основанием для таких обвинений и есть ли официально подтвержденные факты незаконных раскопок.

Поэтому утверждение Качиньского пока следует рассматривать именно как политическое заявление, требующее дополнительной проверки и конкретных доказательств.

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