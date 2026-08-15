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Качинський зробив гучну заяву про Україну: у Польщі заговорили про «незаконні розкопки»

Лідер "ПіС" стверджує, що на місцях колишніх польських сіл можуть шукати цінності, а місцева влада нібито заплющує на це очі

15 серпня 2026, 10:40
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Кравцев Сергей

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про нібито незаконні розкопки на територіях колишніх польських поселень у західній Україні. Політик вимагає від польської влади з’ясувати обставини та відреагувати на те, що він назвав "злочинною діяльністю".

Качинський зробив гучну заяву про Україну: у Польщі заговорили про «незаконні розкопки»

Ярослав Качинський. Фото: з відкритих джерел

За словами Качинського, йдеться про території, які в польській історичній традиції називають Східною Галичиною. Політик стверджує, що там начебто проводять несанкціоновані пошукові роботи на місцях колишніх польських сіл.

"Незаконні розкопки на місцях колишніх польських сіл у Східній Галичині дійсно відбуваються", — заявив Качинський.

Він також висунув серйозні звинувачення на адресу так званих "чорних копачів". За версією польського політика, йдеться не лише про пошук історичних артефактів, а й про можливе наруга над рештками загиблих та вилучення цінних речей із місць поховань.

Окремо Качинський заявив, що така діяльність нібито може відбуватися за мовчазної згоди представників місцевої української влади. Водночас жодних конкретних прізвищ, назв населених пунктів чи підтверджених випадків політик не навів.

У партії Качинського планують звернутися до польських державних органів, зокрема до Міністерства закордонних справ. Там хочуть отримати офіційні пояснення та домогтися реакції Варшави на описану ним ситуацію.

Заява польського політика вже привертає увагу через чутливість теми історичної спадщини та поховань на території України. Водночас наразі залишається незрозумілим, які саме інциденти стали підставою для таких звинувачень і чи існують офіційно підтверджені факти незаконних розкопок.

Тому твердження Качинського поки варто розглядати саме як політичну заяву, яка потребує додаткової перевірки та конкретних доказів.

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Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-kaczynski-zada-wyjasnien-pisze-o-nielegalnych-wykopaliskach-w-ukrainie/eekp2h5?fbclid=IwY2xjawTs2vZwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMWptNWxUbHV6emlFdjhjdW9zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeasOa41fqjHNDdlcrghPDOY
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