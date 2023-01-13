Кадровые перестановки в Офисе Президента Польши: измениться ли политика в отношении Украины?

Якуб Кумоч покидает пост секретаря Канцелярии Президента Республики Польша. Подобные кадровые изменения сильно привлекли внимание СМИ и общественности. Во-первых, сыграл фактор неожиданности, ведь Кумоч до последнего выполнял свои обязанности и выступил с речью в Сейме даже в день сложения полномочий. Во-вторых, что немаловажно, Кумоч также занимал должность начальника Управления международной политики, а это значит, что с приходом его приемника, кем бы он ни был, существенно может измениться и отношение Польши к Украине, которое до сегодняшнего дня было максимально радушным и благоприятным.

Встреча Кумача и Зеленского, из открытых источников

"Миссия выполнена, господин Президент", — именно с этих слов Кумоч начал свой "прощальный" пост в социальной сети. В публикации чиновник рассказал о проделанной за минувший период работе, поблагодарил коллег за понимание, а также акцентировал внимание на том, что уже порекомендовал Дуде человека, который мог бы занять его должность.

"Человек, которого я посоветовал Президенту назначить на свою должность обладает чрезвычайно высокими компетенциями и знаниями. Его опыт и мировоззрение – это гарантия того, что международная деятельность Президента будет динамично развиваться, а линия поддержки Украины останется неизменной", — подчеркнул Кумоч.

По официальным данным, Кумоч покинул свой пост по личным обстоятельствам. По его словам, он выбрал "отцовство" и семью, мол, из-за плотного рабочего графика ему не удавалось уделять надлежащее внимание родным.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше открыли первую в стране украиноязычную школу.

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