Кадровые перестановки в Офисе Президента Польши: измениться ли политика в отношении Украины?

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Vitalii Rozkariaka
Якуб Кумоч
покидает пост секретаря Канцелярии Президента Республики Польша. Подобные
кадровые изменения сильно привлекли внимание СМИ и общественности. Во-первых,
сыграл фактор неожиданности, ведь Кумоч до последнего выполнял свои обязанности
и выступил с речью в Сейме даже в день сложения полномочий. Во-вторых, что
немаловажно, Кумоч также занимал должность начальника Управления международной
политики, а это значит, что с приходом его приемника, кем бы он ни был,
существенно может измениться и отношение Польши к Украине, которое до
сегодняшнего дня было максимально радушным и благоприятным.
Встреча Кумача и Зеленского, из открытых источников
"Миссия
выполнена, господин Президент", — именно с этих слов Кумоч начал свой "прощальный"
пост в социальной сети. В публикации чиновник рассказал о проделанной за
минувший период работе, поблагодарил коллег за понимание, а также акцентировал
внимание на том, что уже порекомендовал Дуде человека, который мог бы занять
его должность.
"Человек,
которого я посоветовал Президенту назначить на свою должность обладает
чрезвычайно высокими компетенциями и знаниями. Его опыт и мировоззрение – это гарантия
того, что международная деятельность Президента будет динамично развиваться, а
линия поддержки Украины останется неизменной", — подчеркнул Кумоч.
По официальным
данным, Кумоч покинул свой пост по личным обстоятельствам. По его словам, он
выбрал "отцовство" и семью, мол, из-за плотного рабочего графика ему не
удавалось уделять надлежащее внимание родным.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше открыли первую в стране украиноязычную школу.
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