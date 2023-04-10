Как украинцы относятся к сближению Украины и Польши: опрос

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны осуществил свой официальный визит в Польшу. Во время этого визита было озвучено ряд важных тезисов о поддержке поляками украинцев и дружбе двух народов. Также знаковым стало заявление лидеров Украины и Польши о том, что вскоре наступит то время, что между двумя странами не будет границы. Социологи Active Group поинтересовались у украинцев, что они думают об очередном сближении Польши и Украины.

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

В итоге, 66,3% украинцев высказались позитивно относительно сближения Польши и Украины. 21,3% дали ответ "скорее позитивно". При этом 4,9% украинцев заявили, что никак не относятся к такому сближению. Однозначно негативно относительно такого сближения высказались всего 0,5% опрошенных.

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Также социологи поинтересовались мнением украинцев: какие факторы влияют на сближение между двумя странами? В итоге, 65,3% назвали такими факторами военное сотрудничество и экономические связи. Чуть больше 31% навали политическую составляющую. 35,7% назвали общую историю.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву президент Польши Анджей Дуда наградил его высшей польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Были сделаны действительно братские заявления, нам пообещали передать очередные МиГ-29. Какие можно сделать выводы касательно этого визита и в целом украино-польских отношений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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