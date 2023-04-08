Пришло ли время Киеву и Москве возобновить переговоры: у Байдена дали ответ

На сегодняшний день не просматривается возможность диалога между Украиной и РФ по поводу прекращению огня на украинском фронте. Такую позицию озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что сама по себе идея переговоров, конечно же, правильная, но сейчас для ее реализации еще не пришло время. Как сообщает портал "Комментарии", слова Блинкена цитирует "Tagesschau".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром", — заявил Энтони Блинкен.

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По его словам, целью переговоров должно быть наступление справедливого и прочного мира в Украине, однако пока что Россия не дошла к такой конструктивной позиции.

Энтони Блинкен пояснил, что РФ может использовать условную паузу на фронте для того, чтобы перегруппировать войска и осуществить повторную попытку наступления.

Отметим, сегодня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российское руководство готовится начать новую информационную атаку, чтобы усилить давление на Запад и вынудить Украину к переговорам о мире на тех условиях, которые выгодны Москве.

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