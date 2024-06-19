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Как в Польше относятся к украинским беженцам: результаты опроса неприятно удивили

В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается и Россия не прекращает свое наступление, граждане Польши теперь менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, за исключением согласия принимать украинских детей в польские школы. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные исследование Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает "Rzeczpospolita".

Как в Польше относятся к украинским беженцам: результаты опроса неприятно удивили

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, только 31% респондентов считает, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года так считали 62%), а "скорее помочь" – 43%. Группа поляков, выступающих против помощи, увеличилась до 19%.

72% польских респондентов считают, что, несмотря на войну с Россией, Польша должна прежде всего заботиться о собственных интересах (противоположного мнения придерживаются в целом 15%) – это касается, в основном, экспорта продовольствия.

За два года вдвое выросло количество респондентов, которые теперь считают, что Польша не должна оказывать дополнительной поддержки Украине. Больше всего поляки поддерживают материальную помощь – то есть еду и одежду, но количество ее сторонников уменьшилось с 79% до 62%.

Лишь 7% польских респондентов очень положительно оценивают отношения Польши с президентом Владимиром Зеленским, а 18% – категорически отрицательно.

На сегодняшний день только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью расселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в Украину после войны. Большинство поляков (95%) также считают, что Польша должна сокращать выплаты помощи украинским беженцам.

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Источник: https://www.rp.pl/
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