Какие войска массово заходят в Польшу: Навроцкий подписал согласие

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории страны военных подразделений иностранных государств-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши в социальной сети X.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории Республики Польша компонента иностранных сил из Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж"", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что постановление президента Польши имеет конфиденциальный характер.

