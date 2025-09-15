logo

Какие войска массово заходят в Польшу: Навроцкий подписал согласие
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие войска массово заходят в Польшу: Навроцкий подписал согласие

Навроцкий подписал согласие на ввод в Польшу войск НАТО

15 сентября 2025, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории страны военных подразделений иностранных государств-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши в социальной сети X.

Какие войска массово заходят в Польшу: Навроцкий подписал согласие

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории Республики Польша компонента иностранных сил из Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж"", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что постановление президента Польши имеет конфиденциальный характер.

Читайте также на портале "Комментарии" — западным партнерам стоит всерьез задуматься о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава внешнеполитического ведомства Польши заявил об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Источник: https://x.com/BBN_PL/status/1967220899976777807
