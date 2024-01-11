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Какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше

В Польше растет минимальная зарплата, а соответственно, и выплаты заработной платы для украинских беженцев.

сегодня, 10:52
Автор:
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Slava Kot
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Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать в основном на минимальную зарплату. Кроме того, украинское образование практически не влияет на рост зарплаты, но при знании польского языка можно бороться за вакантные места с поляками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минфин.

Какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше

Какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше. Фото из открытых источников

В отчете Национального Банка Польши (НБП) подсчитали, что в 2023 году украинские беженцы и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3-4 тыс. злотых или 28-38 тыс. гривен.

Однако после начала вторжения и массовой миграции украинских беженцев в Польшу доля украинцев, получающих зарплату менее 3 тыс. злотых, увеличилась с 21% до 49%. Средняя зарплата беженцев из Украины в Польше составляет 33 тыс. гривен с учетом уплаченных налогов.

Данные НБП показали, что средняя зарплата украинцев в Польше в период с 2019 по 2022 год выросла на 38%, а после начала полномасштабного вторжения еще на 6%.

Рост зарплаты украинцев связывают с повышением минимальной зарплаты в Польше, а также рекордно низким уровнем безработицы в стране. С 1 января 2024 года в Польше минимальная зарплата выросла до 4,2 тыс. злотых или 36,4 тыс. гривен без уплаты налогов. Почасовая минимальная ставка будет на уровне 237 гривен. Кроме того, с июля 2024 года в Польше начнется новый этап повышения минимальной заплаты.

Директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда объясняет, что в Польше украинцы получают минимальный уровень зарплаты, а образование, полученное в Украине, практически не влияет на уровень выплат. Однако, в случае знания языка и соответствующей квалификации, украинцы могут конкурировать с поляками на рынке труда в Польше.

К началу вторжения России, в Польше были трудоустроены 94% украинцев, однако с 2022 года этот показатель уменьшился до 64%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы теряют помощь в одной из стран.

Также "Комментарии" писали о польском сатирике, который призывал поселять беженцев в Аушвиц.



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Источник: https://minfin.com.ua/ua/2024/01/10/119433387/
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