«Когда начнут гибнуть люди?»: Польша выставила НАТО жесткое требование по России

Польша призывает страны НАТО подготовить более жесткий ответ на российские гибридные атаки, особенно если они приведут к гибели людей. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в комментарии Financial Times.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам главы польского МИД, Россия усиливает действия, направленные на дестабилизацию европейских обществ и обострение внутренних противоречий. На этом фоне риск более серьезных последствий возрастает, а союзникам необходимо заранее определить возможные меры реагирования.

"Вопрос в том, что считать нападением, трансграничной атакой: пока речь идет об имуществе – это одно, но если начнут гибнуть люди, нам придется провести еще один очень серьезный разговор в НАТО", — заявил Сикорский.

Он подчеркнул, что альянсу предстоит определить, в какой момент действия Москвы переходят допустимую границу. По его словам, универсального определения, которое заранее решало бы этот вопрос, не существует.

В качестве одного из ответных шагов министр предложил закрывать российские консульства, ограничивать передвижение российских дипломатов и сокращать их численность. Польша, по его словам, уже реализовала подобные меры.

Сикорский также выступил за обязательное использование биометрических паспортов гражданами России, въезжающими в ЕС, чтобы затруднить поездки лиц, пользующихся поддельными документами. Кроме того, он поддержал дальнейшее ограничение выдачи российских туристических виз.

Министр призвал европейские правительства открыто возлагать ответственность на Россию за гибридные атаки, если имеются достаточные доказательства. При этом он признал, что позиция отдельных государств может зависеть от их внутренней политики.

Заявления Варшавы отражают растущую обеспокоенность европейских стран действиями, которые, по их оценке, направлены на подрыв безопасности и доверия внутри обществ.

Главный вопрос теперь заключается в том, смогут ли союзники согласовать единый механизм ответа и какие конкретные последствия будут предусмотрены, если подобные операции приведут к человеческим жертвам.

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