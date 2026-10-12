«Коли почнуть гинути люди?»: Польща висунула НАТО жорстку вимогу щодо Росії

Польща закликає країни НАТО підготувати жорсткішу відповідь на російські гібридні атаки, особливо якщо вони призведуть до загибелі людей. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у коментарі Financial Times.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами глави польського МЗС, Росія посилює дії, спрямовані на дестабілізацію європейських суспільств та загострення внутрішніх протиріч. На цьому фоні ризик серйозніших наслідків зростає, а союзникам необхідно заздалегідь визначити можливі заходи реагування.

"Питання в тому, що вважати нападом, транскордонною атакою: поки що йдеться про майно – це одне, але якщо почнуть гинути люди, нам доведеться провести ще одну дуже серйозну розмову в НАТО", — заявив Сікорський.

Він підкреслив, що альянс має визначити, в який момент дії Москви переходять допустимий кордон. За його словами, універсального визначення, яке б заздалегідь вирішувало це питання, не існує.

Як один з кроків у відповідь міністр запропонував закривати російські консульства, обмежувати пересування російських дипломатів і скорочувати їх чисельність. Польща, за його словами, вже реалізувала подібні заходи.

Сікорський також виступив за обов'язкове використання біометричних паспортів громадянами Росії, які в'їжджають до ЄС, щоб утруднити поїздки осіб, які користуються підробленими документами. Крім того, він підтримав подальше обмеження видачі російських туристичних віз.

Міністр закликав європейські уряди відкрито покладати відповідальність на Росію за гібридні атаки, якщо є достатні докази. При цьому він визнав, що позиція окремих держав може залежати від їхньої внутрішньої політики.

Заяви Варшави відображають занепокоєння європейських країн, що зростає, діями, які, за їхньою оцінкою, спрямовані на підрив безпеки та довіри всередині суспільств.

Головне питання тепер полягає в тому, чи союзники зможуть узгодити єдиний механізм відповіді і які конкретні наслідки будуть передбачені, якщо такі операції призведуть до людських жертв.

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