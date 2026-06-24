Кремль готовит новый повод для войны: в Польше предупредили о возможной провокации РФ

Российское руководство может готовить масштабную провокацию на собственной территории, чтобы получить формальный повод для дальнейшей эскалации войны против Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя последние обвинения и угрозы, звучащие из Москвы.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам главы польской дипломатии, риторика Кремля все больше напоминает подготовку общественного мнения к заранее спланированной операции. Сикорский обратил внимание на то, что российские власти регулярно обвиняют Украину и Запад в подготовке диверсий, однако подобные заявления могут быть частью информационной кампании, предшествующей провокации.

Польский министр предположил, что российские спецслужбы способны организовать атаку на территории самой России, а затем использовать ее как оправдание для новых ударов по Украине или расширения военных действий. По его мнению, подобные сценарии уже неоднократно использовались авторитарными режимами в истории.

В качестве примера Сикорский напомнил о так называемом Гляйвицком инциденте августа 1939 года. Тогда немецкие спецслужбы инсценировали нападение на радиостанцию в приграничном городе Гляйвице, возложив ответственность на Польшу. Этот эпизод стал одним из формальных поводов для начала Второй мировой войны.

В Варшаве считают, что нынешняя информационная активность Москвы может свидетельствовать о подготовке аналогичной схемы. Польские власти призывают международное сообщество внимательно следить за развитием событий и критически оценивать возможные заявления Кремля о новых инцидентах на российской территории.

Эксперты отмечают, что подобные предупреждения со стороны Польши свидетельствуют о растущих опасениях европейских стран относительно дальнейших шагов Москвы на фоне затяжной войны и отсутствия значительных успехов российской армии на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль признал крах своей главной ставки на Трампа: в Москве заговорили о "предательстве" США.



