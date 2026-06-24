Кремль готує новий привід для війни: у Польщі попередили про можливу провокацію РФ

Російське керівництво може готувати масштабну провокацію на власній території, щоб отримати формальний привід для подальшої ескалації війни проти України. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи останні звинувачення та погрози з Москви.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами голови польської дипломатії, риторика Кремля все більше нагадує підготовку громадської думки до заздалегідь спланованої операції. Сікорський звернув увагу на те, що російська влада регулярно звинувачує Україну та Захід у підготовці диверсій, проте подібні заяви можуть бути частиною інформаційної кампанії, що передує провокації.

Польський міністр припустив, що російські спецслужби здатні організувати атаку на території самої Росії, а потім використати її як виправдання для нових ударів по Україні чи розширення військових дій. На його думку, такі сценарії вже неодноразово використовувалися авторитарними режимами в історії.

Як приклад Сікорський нагадав про так званий Гляйвицький інцидент серпня 1939 року. Тоді німецькі спецслужби інсценували напад на радіостанцію у прикордонному місті Гляйвіці, поклавши відповідальність на Польщу. Цей епізод став одним із формальних приводів для початку Другої світової війни.

У Варшаві вважають, що нинішня інформаційна активність Москви може свідчити про підготовку аналогічної схеми. Польська влада закликає міжнародну спільноту уважно стежити за розвитком подій та критично оцінювати можливі заяви Кремля про нові інциденти на російській території.

Експерти зазначають, що подібні попередження з боку Польщі свідчать про побоювання європейських країн, що зростають, щодо подальших кроків Москви на тлі затяжної війни та відсутності значних успіхів російської армії на фронті.

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