В российском руководстве все чаще звучат заявления о том, что Соединенные Штаты якобы отказались от неформальных договоренностей, которые Москва связывала со встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом свидетельствуют последние заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова и заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Кремль. Фото: из открытых источников

Речь идет о так называемом "духе Анкориджа" — термине, который российская дипломатия активно использовала в течение последних месяцев. В Кремле утверждали, что после переговоров между лидерами двух стран существуют определенные договоренности относительно будущего войны в Украине. В частности, российская сторона рассчитывала на признание своих территориальных претензий и фактическую заморозку конфликта на выгодных для Москвы условиях.

Однако теперь представители РФ фактически признают, что эти ожидания не оправдались. Ушаков заявил, что Москва больше не рассчитывает на выполнение предполагаемых обязательств со стороны США и намерена сосредоточиться исключительно на достижении собственных целей.

Лавров пошел еще дальше, назвав переговорный процесс инструментом, который якобы позволил Западу выиграть время для усиления украинской армии. В свою очередь Рябков обвинил Вашингтон в движении к более жесткой антироссийской политике и сближении позиций с европейскими союзниками.

По мнению аналитиков, столь эмоциональная реакция свидетельствует о серьезном разочаровании Кремля. Российское руководство рассчитывало, что новая администрация США поможет добиться выгодного для Москвы урегулирования войны. Однако развитие событий показало, что Вашингтон не намерен принимать российские условия, а тема Украины остается одним из ключевых вопросов международной безопасности.

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