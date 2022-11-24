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Кризис опустошает города: в Польше наблюдается массовое закрытие кафе, пабов и баров

На центральной площади Вроцлава осталось работать лишь одно заведение с многолетней историей

сегодня, 10:34
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

После начала российского вторжения в Украину жизнь многих людей в корни изменилась. Коснулись неудобства и кризис не только украинцев, но и граждан других стран, в частности соседней Польши. Там, сообщает издание Wyborcza в последнее время закрылось очень много так называемых "предпринимательских точек", от кафе и баров до салонов красоты и прачечных. Журналист польской газеты провел собственное расследование и выяснил, что, к примеру, во Вроцлаве за последние 9 месяцев центральная рыночная площадь, всегда сияющая от огней и фонарей, изменилась до неузнаваемости – "рынок", как называют ее местные жители, покинуло большое количество развлекательных заведений.

Кризис опустошает города: в Польше наблюдается массовое закрытие кафе, пабов и баров

Вроцлавский Rynek, из открытых источников

Отмечается, что недавно автор "Wrocławskie Podróże Culinary" (Вроцлавские кулинарные путешествия) также обратил свое внимание на исчезновение развлекательной инфраструктуры в городе. Впервые за всю историю блога он акцентировал внимание читателей на том, что в ноябре месяце во Вроцлаве закрылось больше учреждений, чем открылось.

"Магазин, в котором недавно продавались вкуснейшие пончики, исчез. Книжная лавка с большим ассортиментом литературы, работающая еще со времен Польской Народной Республики, закрылась. При входе в киоск под названием "Руч" можно увидеть надпись: "Сдам в аренду помещение", — говорится в журналистском исследовании, автор которого приводит примеры закрытия некогда популярных заведений.

"Закрытые на ключ кафе и бары, наполовину пустые прилавки и витрины стали для нас обыденностью дня. Проблемы начались пару лет назад, еще во время пандемии коронавируса, и как мы видим, они есть и сейчас. По сути, мы – единственное заведение с многолетней историей, которое продолжает функционировать", — рассказывает Михал Войчиньский, управляющий семейной кондитерской во Вроцлаве, которая открылась более 70 лет назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше 24 ноября должны будут завыть тревожные сирены. 



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Источник: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29166726,jak-pustoszeja-centra-polskich-miast.html?_ga=2.163702141.398340441.1669051663-299088472.1667395130#S.TD-K.C-B.1-L.1.duzy
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