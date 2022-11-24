Кризис опустошает города: в Польше наблюдается массовое закрытие кафе, пабов и баров

После начала российского вторжения в Украину жизнь многих людей в корни изменилась. Коснулись неудобства и кризис не только украинцев, но и граждан других стран, в частности соседней Польши. Там, сообщает издание Wyborcza в последнее время закрылось очень много так называемых "предпринимательских точек", от кафе и баров до салонов красоты и прачечных. Журналист польской газеты провел собственное расследование и выяснил, что, к примеру, во Вроцлаве за последние 9 месяцев центральная рыночная площадь, всегда сияющая от огней и фонарей, изменилась до неузнаваемости – "рынок", как называют ее местные жители, покинуло большое количество развлекательных заведений.

Вроцлавский Rynek, из открытых источников

Отмечается, что недавно автор "Wrocławskie Podróże Culinary" (Вроцлавские кулинарные путешествия) также обратил свое внимание на исчезновение развлекательной инфраструктуры в городе. Впервые за всю историю блога он акцентировал внимание читателей на том, что в ноябре месяце во Вроцлаве закрылось больше учреждений, чем открылось.

"Магазин, в котором недавно продавались вкуснейшие пончики, исчез. Книжная лавка с большим ассортиментом литературы, работающая еще со времен Польской Народной Республики, закрылась. При входе в киоск под названием "Руч" можно увидеть надпись: "Сдам в аренду помещение", — говорится в журналистском исследовании, автор которого приводит примеры закрытия некогда популярных заведений.

"Закрытые на ключ кафе и бары, наполовину пустые прилавки и витрины стали для нас обыденностью дня. Проблемы начались пару лет назад, еще во время пандемии коронавируса, и как мы видим, они есть и сейчас. По сути, мы – единственное заведение с многолетней историей, которое продолжает функционировать", — рассказывает Михал Войчиньский, управляющий семейной кондитерской во Вроцлаве, которая открылась более 70 лет назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше 24 ноября должны будут завыть тревожные сирены.

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