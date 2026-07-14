Кто играет с огнем: Туск сделал жесткое заявление о помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике представителей оппозиции, которые предлагают использовать военную помощь Украине как инструмент давления в спорах по историческим вопросам. Глава правительства назвал такую позицию опасной как для Польши, так и всей Европы.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Поводом для заявления стали слова одного из лидеров партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслава Чарнека. Политик предложил добиваться прекращения финансирования поставок оружия Украине и его послевоенному восстановлению, пока Киев не пойдет на уступки в исторических дискуссиях между двумя странами.

Дональд Туск категорически отверг такой подход. По его словам, попытки строить политическую карьеру на антиукраинской риторике являются "убийственной политикой". Польский премьер подчеркнул, что после начала полномасштабной войны решение Варшавы немедленно поддержать Украину было верным и остается таким сегодня.

Глава правительства также отметил, что даже вопреки острой политической конкуренции признает заслуги предыдущей власти в скором оказании помощи Киеву в начале российского вторжения.

Дональд Туск предостерег, что политики, пытающиеся использовать смену общественных настроений и играть на антиукраинских настроениях, фактически действуют вопреки интересам польского государства. По его убеждению, в условиях продолжающейся российской агрессии безопасность Польши напрямую связана со способностью Украины сдерживать Кремль, поэтому поддержка Киева должна оставаться одним из ключевых направлений польской внешней политики.

Читайте на портале "Комментарии" — Польша ожидает от Украины конкретных действий по восстановлению доверия в двусторонних отношениях. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, комментируя обострение дискуссии между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти.



