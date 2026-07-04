logo_ukra

BTC/USD

62533

ETH/USD

1761.66

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Туск звернувся до Києва з новою вимогою: на який крок від України чекає Польща
commentss НОВИНИ Всі новини

Туск звернувся до Києва з новою вимогою: на який крок від України чекає Польща

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що саме українська сторона має допомогти зняти напруженість після рішення щодо присвоєння підрозділу ЗСУ імені Героїв УПА

4 липня 2026, 16:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польща очікує від України конкретних дій щодо відновлення довіри у двосторонніх відносинах. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи загострення дискусії між Варшавою та Києвом щодо питань історичної пам'яті.

Туск звернувся до Києва з новою вимогою: на який крок від України чекає Польща

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами глави польського уряду, він отримав кілька звернень від українських політиків, зокрема листа від колишнього президента України Віктора Ющенка. Туск повідомив, що екс-глава держави закликав обидві сторони шукати шлях до примирення та не дозволяти історичним суперечкам визначати майбутнє відносин.

Польський прем'єр підкреслив, що згоден із необхідністю спільної роботи над болючими сторінками історії. Водночас він дав зрозуміти, що очікує від Києва конкретних сигналів щодо готовності до деескалації.

Особливу увагу Туск приділив рішенню президента України Володимира Зеленського надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь Героїв УПА. На думку польського прем'єра, цей крок виявився невдалим і лише посилив напруженість між двома країнами.

"Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього рішення. Було б добре почути чіткий сигнал із Києва", — зазначив голова польського уряду.

Заява Дональда Туска прозвучала на тлі чергового витка українсько-польської дискусії з питань історичної пам'яті. Незважаючи на існуючі розбіжності, Варшава продовжує підкреслювати важливість співпраці з Україною у сфері безпеки та підтримки в умовах російської агресії, що триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер польської опозиційної партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський закликав своїх соратників добиватися блокування вступу України до Європейського Союзу. Відповідна заява міститься у його листі до членів партії, витяги з якої опублікували польські ЗМІ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.polsatnews.pl/
Теги:

Новини

Всі новини