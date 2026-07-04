Туск звернувся до Києва з новою вимогою: на який крок від України чекає Польща

Польща очікує від України конкретних дій щодо відновлення довіри у двосторонніх відносинах. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи загострення дискусії між Варшавою та Києвом щодо питань історичної пам'яті.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами глави польського уряду, він отримав кілька звернень від українських політиків, зокрема листа від колишнього президента України Віктора Ющенка. Туск повідомив, що екс-глава держави закликав обидві сторони шукати шлях до примирення та не дозволяти історичним суперечкам визначати майбутнє відносин.

Польський прем'єр підкреслив, що згоден із необхідністю спільної роботи над болючими сторінками історії. Водночас він дав зрозуміти, що очікує від Києва конкретних сигналів щодо готовності до деескалації.

Особливу увагу Туск приділив рішенню президента України Володимира Зеленського надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь Героїв УПА. На думку польського прем'єра, цей крок виявився невдалим і лише посилив напруженість між двома країнами.

"Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього рішення. Було б добре почути чіткий сигнал із Києва", — зазначив голова польського уряду.

Заява Дональда Туска прозвучала на тлі чергового витка українсько-польської дискусії з питань історичної пам'яті. Незважаючи на існуючі розбіжності, Варшава продовжує підкреслювати важливість співпраці з Україною у сфері безпеки та підтримки в умовах російської агресії, що триває.

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