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Хто грається з вогнем: Туск зробив жорстку заяву щодо допомоги Україні

Прем'єр Польщі звинуватив опозицію у спробах заробити політичні бали на антиукраїнських настроях та захистив військову підтримку Києва

14 липня 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував представників опозиції, які пропонують використовувати військову допомогу Україні як інструмент тиску у суперечках щодо історичних питань. Глава уряду назвав таку позицію небезпечною як для Польщі, так і для всієї Європи.

Хто грається з вогнем: Туск зробив жорстку заяву щодо допомоги Україні

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Приводом для заяви стали слова одного з лідерів партії "Право і справедливість" (PiS) Пшемислава Чарнека. Політик запропонував домагатися припинення фінансування поставок зброї Україні та її повоєнної відбудови, поки Київ не піде на поступки в історичних дискусіях між двома країнами.

Дональд Туск категорично відкинув такий підхід. За його словами, спроби будувати політичну кар'єру на антиукраїнській риториці є "вбивчою політикою". Польський прем'єр наголосив, що після початку повномасштабної війни рішення Варшави негайно підтримати Україну було правильним і залишається таким сьогодні.

Очільник уряду також зазначив, що навіть попри гостру політичну конкуренцію визнає заслуги попередньої влади у швидкому наданні допомоги Києву на початку російського вторгнення.

Дональд Туск застеріг, що політики, які намагаються використовувати зміну суспільних настроїв і грати на антиукраїнських настроях, фактично діють всупереч інтересам польської держави. На його переконання, в умовах триваючої російської агресії безпека Польщі безпосередньо пов'язана зі здатністю України стримувати Кремль, а тому підтримка Києва повинна залишатися одним із ключових напрямків польської зовнішньої політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Польща очікує від України конкретних дій щодо відновлення довіри у двосторонніх відносинах. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи загострення дискусії між Варшавою та Києвом щодо питань історичної пам'яті.




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Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polityka/news-odbeda-sie-jesienia-premier-tusk-o-specjalnych-cwiczeniach-w,nIdn,1009868
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