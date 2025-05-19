Кто победит на президентских выборах в Польше во втором туре

В Польше завершился первый тур выборов президента. Во второй тур вышли два кандидата: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консервативный историк Кароль Навроцкий. Опросы показали, кто из них имеет больше шансов на победу во втором туре выборов Польши, которые состоятся 1 июня.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Фото: Archiwum Polska Press

В первом туре президентских выборов в Польше кандидат от либеральной "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский одержал победу с результатом 31,36% голосов избирателей. Его основной соперник глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый властной консервативной партией "Право и справедливость", получил 29,54%.

Из-за того, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, в Польше пройдет второй тур. Обнародованные в мае три социологические опросы показывают стабильное преимущество Тшасковского во втором туре.

Согласно опросу IBRiS, Тшасковский мог бы рассчитывать на 53,9% голосов во втором туре, а результат Навроцкого на почти 18 процентных пунктов ниже – 36,3%.

Результаты опроса Opinii24 не дали Тшасковскому пересечь отметку 50%. Мэр Варшавы получил 48% голосов. Результат Навроцкого – 45%. Еще 5% респондентов не определились, а 2% отказались отвечать за кого бы они голосовали во втором туре.

Согласно опросу заказанному Polast News, Тшасковский побеждает с результатом 50,2%, тогда как показатель Навроцкого — 37,6%. Еще 6,8% указали, что не планируют голосовать, а 5,4% не определились, за кого отдадут свой голос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тшасковский подверг критике польских фермеров за попытки закрыть границу с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий.