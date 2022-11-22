Леся, Стефан и Тарас: в Польше рассказали о судьбе львят, найденных в чемодане на одесском вокзале

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Vitalii Rozkariaka
История о трех львятах, которые были найдены в
застегнутом чемодане на железнодорожном вокзале Одессы, всколыхнула пол мира.
Котенки, которым на тот момент было меньше месяца, нуждались в круглосуточной
заботе матери и систематическом кормлении. Этого они были лишены – их детство,
как и детство миллионов украинских детей забрала война. Последнее, что было
слышно о судьбе маленьких котят, что опеку над ними взяли волонтеры. Как
выяснилось, львята попали в хорошие руки – в руки Натальи Поповой,
руководительницы фонда защиты дикой природы.
Леся, Стефан и Тарас, из открытых источников
Процесс транспортировки пусть даже крошечных и
беззащитных львят, как выяснилось, это тоже очень кропотливая и долгая
процедура. Благо, у Натальи Поповой и ее команды оказалось не только доброе
сердце, но и большой опыт в решении подобных, нелегких задач. Трех котят
успешно удалось транспортировать в Польшу, в Познанский зоопарк, в котором им
смогли быстро оказать всю необходимую помощь – откормить и подлечить.
О нынешнем состоянии трех "подкидышей" поинтересовались
журналисты известного польского издания.
"Сейчас львята в стабильном состоянии. Они
постоянно играются, пытаются друг друга кусать и без передышек бегают
туда-сюда. В данный момент котята находятся на карантине, после окончания
которого их ждет новая, более долгая поездка. Благодаря сотрудничеству с IFAW,
львят заберут Миннесоту, в американский заповедник диких кошек, там они смогут
чувствовать себя более комфортно и безопасно, тем более, что польский климат не
совсем подходит для таких видов кошек", — рассказывает пресс-секретарь
Познанского зоопарка Малгожата Ходыла.
Стоит отметить, что в США львята полетят
настоящими украинцами. Все благодаря именам, которые успели дать им волонтеры
при транспортировке из Украины в Польшу. Таким образом, вскоре американский
заповедник пополнится львами по имени Леся, Тарас и Стефан.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше
проходит выставка известных украинских художников.
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