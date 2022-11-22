Леся, Стефан и Тарас: в Польше рассказали о судьбе львят, найденных в чемодане на одесском вокзале

История о трех львятах, которые были найдены в застегнутом чемодане на железнодорожном вокзале Одессы, всколыхнула пол мира. Котенки, которым на тот момент было меньше месяца, нуждались в круглосуточной заботе матери и систематическом кормлении. Этого они были лишены – их детство, как и детство миллионов украинских детей забрала война. Последнее, что было слышно о судьбе маленьких котят, что опеку над ними взяли волонтеры. Как выяснилось, львята попали в хорошие руки – в руки Натальи Поповой, руководительницы фонда защиты дикой природы.

Леся, Стефан и Тарас, из открытых источников

Процесс транспортировки пусть даже крошечных и беззащитных львят, как выяснилось, это тоже очень кропотливая и долгая процедура. Благо, у Натальи Поповой и ее команды оказалось не только доброе сердце, но и большой опыт в решении подобных, нелегких задач. Трех котят успешно удалось транспортировать в Польшу, в Познанский зоопарк, в котором им смогли быстро оказать всю необходимую помощь – откормить и подлечить.

О нынешнем состоянии трех "подкидышей" поинтересовались журналисты известного польского издания.

"Сейчас львята в стабильном состоянии. Они постоянно играются, пытаются друг друга кусать и без передышек бегают туда-сюда. В данный момент котята находятся на карантине, после окончания которого их ждет новая, более долгая поездка. Благодаря сотрудничеству с IFAW, львят заберут Миннесоту, в американский заповедник диких кошек, там они смогут чувствовать себя более комфортно и безопасно, тем более, что польский климат не совсем подходит для таких видов кошек", — рассказывает пресс-секретарь Познанского зоопарка Малгожата Ходыла.

Стоит отметить, что в США львята полетят настоящими украинцами. Все благодаря именам, которые успели дать им волонтеры при транспортировке из Украины в Польшу. Таким образом, вскоре американский заповедник пополнится львами по имени Леся, Тарас и Стефан.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше проходит выставка известных украинских художников.

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