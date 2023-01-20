ЛГБТ-скандал с участием россиян: Польшу хотят заставить легализовать однополые браки

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Vitalii Rozkariaka
Польша является
одной из немногих стран Европы, где однополые браки до сих пор не легализовали.
Это вызывает недовольство не только в общественных деятелей, но и у многих
депутатов Европейского парламента. Отмечается, что в основном, речь идет
хотя-бы про создание нормативно-правовой базы, которая бы регулировала
однополые отношения, ведь в Польше, к примеру, она отсутствует. Из-за этого
ЛГБТ-представители не могут посещать своих партнеров в больницах, принимать
важные решения в случае необходимости и совершать опеку над детьми.
фото тематическое, из открытых источников
Данная тема была
поднята после того, как в Польше, в одно из отделений ЗАГСа три пары из России
подали заявление, они хотели вступить в официальный брак. В просьбе им было
отказано, так как законодательство выдачу подобных документов не
предусматривает.
Еще одна ситуация
и вовсе обратила на себя внимание всей Европы. Речь о паре мужчин, приехавших в
Польшу в 2017 году. На момент приезда они уже были в официальном браке, имея на
руках документ с другой страны. Они "оббегали" в Польше все суды, пытаясь
признать свои отношения законными, получив защиту и поддержку от государства на
законном уровне. Все инстанции им отказали. При вынесении вердикта, однако, Высший
административный суд добавил, что в Польше нет запрета на однополые отношения,
что позволяет жить вместе гражданам одного пола, однако буква закона эти
отношения никак не защищает.
Таким образом,
Евросоюз активно "давит" на Польшу в плане создания нормативно-правовой базы,
которая регулировала бы однополые браки и, возможно, такой закон вскоре будет
разработан и принят.
Напомним, ранее
мы сообщали, что ведущая газета Польши анонсировала запуск новой акции в
поддержку украинцев.
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