ЛГБТ-скандал с участием россиян: Польшу хотят заставить легализовать однополые браки

Польша является одной из немногих стран Европы, где однополые браки до сих пор не легализовали. Это вызывает недовольство не только в общественных деятелей, но и у многих депутатов Европейского парламента. Отмечается, что в основном, речь идет хотя-бы про создание нормативно-правовой базы, которая бы регулировала однополые отношения, ведь в Польше, к примеру, она отсутствует. Из-за этого ЛГБТ-представители не могут посещать своих партнеров в больницах, принимать важные решения в случае необходимости и совершать опеку над детьми.

фото тематическое, из открытых источников

Данная тема была поднята после того, как в Польше, в одно из отделений ЗАГСа три пары из России подали заявление, они хотели вступить в официальный брак. В просьбе им было отказано, так как законодательство выдачу подобных документов не предусматривает.

Еще одна ситуация и вовсе обратила на себя внимание всей Европы. Речь о паре мужчин, приехавших в Польшу в 2017 году. На момент приезда они уже были в официальном браке, имея на руках документ с другой страны. Они "оббегали" в Польше все суды, пытаясь признать свои отношения законными, получив защиту и поддержку от государства на законном уровне. Все инстанции им отказали. При вынесении вердикта, однако, Высший административный суд добавил, что в Польше нет запрета на однополые отношения, что позволяет жить вместе гражданам одного пола, однако буква закона эти отношения никак не защищает.

Таким образом, Евросоюз активно "давит" на Польшу в плане создания нормативно-правовой базы, которая регулировала бы однополые браки и, возможно, такой закон вскоре будет разработан и принят.

Напомним, ранее мы сообщали, что ведущая газета Польши анонсировала запуск новой акции в поддержку украинцев.

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