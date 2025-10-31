logo

Польша Лидер рейтинга доверия среди поляков президент Навроцкий: на второй позиции ярый сторонник Украины
Лидер рейтинга доверия среди поляков президент Навроцкий: на второй позиции ярый сторонник Украины

Навроцкий лидирует в рейтинге доверия с поддержкой 47%

31 октября 2025, 11:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан Польши, на втором месте – глава МИД и вице-премьер Радослав Сикорский, который высказывается за активную поддержку Украины. В то же время все политики несколько потеряли в поддержке по сравнению с предыдущим опросом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RMF24.

Лидер рейтинга доверия среди поляков президент Навроцкий: на второй позиции ярый сторонник Украины

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Результаты опроса, проведенного IBRiS по заказу Onet, продемонстрировали, что Навроцкий лидирует в рейтинге доверия с поддержкой 47%, что, впрочем, на 1,8% меньше, чем в предыдущем опросе. О недоверии Навроцкому сказали 38,6% опрошенных, о нейтральном отношении – почти 13%.

Радославу Сикорскому доверяют 44,2%, что на 3,6 пункта меньше, чем месяц назад. Почти столько же, 44,6%, сказали о недоверии ему.

На третьем месте разместился действующий министр обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш с показателем 38,3%, что на 3,9 пункта меньше, чем месяц назад.

Сопредседатель ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак, который ранее был на третьем месте в рейтингах, опустился на четвертое с показателем доверия 36,4%, на 2,7 пункта меньше. У его соратника Славомира Менцена – 32,6%.

Премьер-министр Дональд Туск на пятом месте с 35,6%, по сравнению с предыдущим рейтингом он потерял 3,5 пункта.

Одиозному Гжегожу Брауну доверяют 23,1% опрошенных.

Сбор данных проводился 24-25 октября, всего опросили 1100 респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 1 ноября 2025 г. в Польше вступят в силу новые правила проживания для украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). С этой даты бесплатное жилье будет предоставляться только самым уязвимым категориям: людям с инвалидностью, пенсионерам и беременным. Остальные жители будут поощряться искать отдельное жилье и оплачивать его самостоятельно.




Источник: https://www.rmf24.pl/polityka/news-ranking-zaufania-do-politykow-niemal-wszyscy-traca-ale-jeden,nId,8036206
