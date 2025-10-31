Лідер рейтингу довіри серед поляків президент Навроцький: на другій позиції затятий прихильник України

Президент Польщі Кароль Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян Польщі, на другому місці – глава МЗС та віце-прем'єр Радослав Сікорський, який висловлюється за активну підтримку України. Водночас усі політики дещо втратили у підтримці порівняно з попереднім опитуванням. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє RMF24.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Результати опитування, проведеного IBRiS на замовлення Onet, продемонстрували, що Навроцький лідирує у рейтингу довіри з підтримкою 47%, що, втім, на 1,8% менше, ніж у попередньому опитуванні. Про недовіру Навроцькому сказали 38,6% опитаних, про нейтральне ставлення – майже 13%.

Радославу Сікорському довіряють 44,2%, що на 3,6 пунктів менше, ніж місяць тому. Майже стільки ж 44,6% сказали про недовіру йому.

На третьому місці розмістився чинний міністр оборони та віце-прем'єр Владислав Косиняк-Камиш із показником 38,3%, що на 3,9 пункту менше, ніж місяць тому.

Співголова ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак, який раніше був на третьому місці в рейтингах, опустився на четверте із показником довіри 36,4%, на 2,7 пункти менше. Його соратник Славомир Менцен має 32,6%.

Прем'єр-міністр Дональд Туск на п'ятому місці з 35,6%, порівняно з попереднім рейтингом, він втратив 3,5 пункту.

Одіозному Гжегожу Брауну довіряють 23,1% опитаних.

Збір даних проводився 24-25 жовтня, загалом опитали 1100 респондентів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – з 1 листопада 2025 р. у Польщі набудуть чинності нові правила проживання для українських біженців у центрах колективного розміщення (OZZ). З цієї дати безкоштовне житло надаватиметься лише найуразливішим категоріям: людям з інвалідністю, пенсіонерам та вагітним. Решта мешканців заохочуватиметься шукати окреме житло та оплачуватиме його самостійно.



