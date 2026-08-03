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"Лучше бы молчал": экспрезидент Польши жестко высмеял реакцию Навроцкого на российскую ракету

Коморовский заявил, что больше всего опасается не молчание президента, а того, что он может сказать после инцидента

3 августа 2026, 13:40
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Кравцев Сергей

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский резко и с иронией подверг критике поведение действующего главы государства Кароля Навроцкого после падения российской ракеты на территории страны. По его мнению, президент не продемонстрировал лидерство в ситуации, непосредственно касающейся национальной безопасности.

"Лучше бы молчал": экспрезидент Польши жестко высмеял реакцию Навроцкого на российскую ракету

Бронислав Коморовский. Фото: из открытых источников

Комментируя вопрос о том, должен ли президент созвать заседание Совета национальной безопасности, Коморовский не сдержал сарказма. Он отметил, что Навроцкий мог бы это сделать только при условии, что у него было собственное видение ситуации и конкретные предложения по действиям.

"Он мог бы созвать заседание Совета национальной безопасности, если бы имел какие-то мнения по этому поводу. Что думают военные, что они предлагают для повышения эффективности системы командования?", – заявил экспрезидент.

Впрочем, еще более острой стала его оценка молчания действующего президента после инцидента. Коморовский признался, что даже положительно воспринял отсутствие каких-либо комментариев со стороны Навроцкого.

"Я ценю то, что президент вообще не прокомментировал этот вопрос, потому что боюсь, что произойдет, если он это сделает. Если бы он прибег к политической агрессии, было бы еще хуже", — отметил политик.

В то же время он подчеркнул, что политическое противостояние внутри Польши все сильнее сказывается на вопросах обороны и безопасности государства, что особенно опасно на фоне войны России против Украины.

Польские СМИ обращают внимание, что после падения российской ракеты в Люблинском воеводстве Кароль Навроцкий так и не выступил с публичным заявлением. Его спикер Рафал Лескевич сообщил лишь, что президент ожидает от правительства детального отчета об обстоятельствах инцидента и действиях соответствующих служб.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше истерия из-за российской ракеты: кого обвиняют.



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