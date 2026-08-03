"Краще б мовчав": експрезидент Польщі жорстко висміяв реакцію Навроцького на російську ракету

Колишній президент Польщі Броніслав Коморовський різко та з іронією розкритикував поведінку чинного глави держави Кароля Навроцького після падіння російської ракети на території країни. На його думку, президент не продемонстрував лідерства у ситуації, яка безпосередньо стосується національної безпеки.

Броніслав Коморовський . Фото: з відкритих джерел

Коментуючи питання про те, чи мав би президент скликати засідання Ради національної безпеки, Коморовський не стримав сарказму. Він зауважив, що Навроцький міг би це зробити лише за умови, якби мав власне бачення ситуації та конкретні пропозиції щодо дій.

"Він міг би скликати засідання Ради національної безпеки, якби мав якісь думки з цього приводу. Що думають військові, що вони пропонують для підвищення ефективності системи командування?", — заявив експрезидент.

Втім, ще гострішою стала його оцінка мовчання чинного президента після інциденту. Коморовський зізнався, що навіть позитивно сприйняв відсутність будь-яких коментарів з боку Навроцького.

"Я ціную те, що президент узагалі не прокоментував це питання, бо боюся, що станеться, якщо він це зробить. Якби він вдався до політичної агресії, було б ще гірше", — зазначив політик.

Водночас він наголосив, що політичне протистояння всередині Польщі дедалі сильніше позначається на питаннях оборони та безпеки держави, що є особливо небезпечним на тлі війни Росії проти України.

Польські медіа звертають увагу, що після падіння російської ракети у Люблінському воєводстві Кароль Навроцький так і не виступив із публічною заявою. Його речник Рафал Леськевич повідомив лише, що президент очікує від уряду детального звіту про обставини інциденту та дії відповідних служб.

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