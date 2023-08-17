Лукашенко заявил, что хочет наладить отношения с Западом: Польша резко реагирует

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заговорил о необходимости наладить отношения с Западом, в частности с соседней Польшей. Заместитель министра МИД Польши Павел Яблонский резко отреагировал на подобные слова белорусского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RP.
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Лукашенко во время пресс-конференции по случаю его визита в Национальный аэропорт "Минск" заявил, что Беларусь в последние годы преимущественно сотрудничает с Россией и Китаем, однако не должна отказываться от отношений с Западом.
На слова белорусского диктатора отреагировал замглавы МИД Польши Павел Яблонский.
Польский чиновник призывает Лукашенко прекратить постоянное наступление на границу Польши, осуществляемую беженцами с территории Беларуси при содействии белорусских силовых структур. Кроме того, Яблонский считает необходимым освободить тысячи политических заключенных в Беларуси и перестать проводить гибридную войну против Польши.
Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси, который объявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией, что должны произойти осенью.
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