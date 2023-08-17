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Лукашенко заявил, что хочет наладить отношения с Западом: Польша резко реагирует

Польша отреагировала на слова Лукашенко, захотевшего улучшить отношения со своими соседями.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Лукашенко заявил, что хочет наладить отношения с Западом: Польша резко реагирует

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заговорил о необходимости наладить отношения с Западом, в частности с соседней Польшей. Заместитель министра МИД Польши Павел Яблонский резко отреагировал на подобные слова белорусского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RP.


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Лукашенко во время пресс-конференции по случаю его визита в Национальный аэропорт "Минск" заявил, что Беларусь в последние годы преимущественно сотрудничает с Россией и Китаем, однако не должна отказываться от отношений с Западом.

"Не стоит забывать о технически развитом Западе. Мы к этому готовы. Поговорим, наладим отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога", — сказал Лукашенко.

На слова белорусского диктатора отреагировал замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

"Сейчас пока мы разговариваем, продолжаются обстрелы польской границы. Это пустые слова, мы снова слышим подобные заявления, но за ними не стоит ни одна конкретика", — сказал Яблонский.

Польский чиновник призывает Лукашенко прекратить постоянное наступление на границу Польши, осуществляемую беженцами с территории Беларуси при содействии белорусских силовых структур. Кроме того, Яблонский считает необходимым освободить тысячи политических заключенных в Беларуси и перестать проводить гибридную войну против Польши.

"Это действия, которые зависят только от Беларуси. У нас нет и никогда не было враждебных намерений по отношению к Беларуси. Мы хотим быть в безопасности, мы не хотим, чтобы на нас нападали. Мы не намерены ни на кого нападать", – сказал Яблонский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко рассказал о своем "безумном мнении", которое обеспечит Беларусь всем необходимым.

Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси, который объявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией, что должны произойти осенью.



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Источник: https://www.rp.pl/dyplomacja/art38943181-lukaszenko-chce-poprawy-relacji-z-polska-warszawa-odpowiada-pustoslowie
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