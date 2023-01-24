Меню польского паба ошарашило клиентов: пицца «Украинка» с «русским фаршем» (ФОТО)

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Vitalii Rozkariaka
На днях в одной
из популярных социальных сетей разгорелся настоящий скандал, причиной которому
стала публикация некого Юрия, рассказавшего всем участникам группы одну
неприятную новость. Пост был опубликован в сообществе "Все Свои Вроцлав", в
котором, как правило, украинцы делятся советами, рецептами, просят и оказывают
друг другу всяческую помощь и поддержку. Недавно пользователь по имени Юрий
разместил скриншот из популярного приложения по доставке еды, на котором было
четко видно, как один из популярнейших пабов Вроцлава включил в свое меню новую
пиццу под названием "Украинка".
фото тематическое, из открытых источников
В этой ситуации,
казалось бы, ничего такого и нет, особенно, если учитывать то, как сильно
Польша поддерживает украинцев с самого начала российского вторжения. Сильно
удивило автора публикации лишь то, что одним из ингредиентов пиццы "Украинка"
стал "русский фарш".
"Народ. Кто-то берет пиццу в "Мании Вкуса" на Рацлавицкой? Вот такая пицца, "русский фарш" в "Украинке". Это типа такая шутка? Потому что я как-то не понимаю шутки", — написал пользователь, комментируя прикрепленный скриншот.
Данная новость
действительно вызывает множество вопросов. С одной стороны, явно прослеживается
желание паба поддержать большое количество украинцев в Польше, однако состав
нового блюда был явно непродуманным с точки зрения маркетинга и морали.
Напомним, ранее
мы сообщали, что с одного из городов Польши было отправлено огромное количество
техники и другой гуманитарной помощи в прифронтовые города Украины – Бахмут и
Краматорск.
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Миросав
сегодня, 16:21
У поляків "ruske" означає з руської території, тобто теперішньої української, що входила до Речі Посполитої ( Стародавньої Київської Русі). А "moskiewskie або rosijskie" теперішня росія, але аж ніяк не Русь. Біда в тому що Петро І, привласнив назву Русь, і тепер цим козиряють московити.