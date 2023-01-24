Меню польского паба ошарашило клиентов: пицца «Украинка» с «русским фаршем» (ФОТО)

На днях в одной из популярных социальных сетей разгорелся настоящий скандал, причиной которому стала публикация некого Юрия, рассказавшего всем участникам группы одну неприятную новость. Пост был опубликован в сообществе "Все Свои Вроцлав", в котором, как правило, украинцы делятся советами, рецептами, просят и оказывают друг другу всяческую помощь и поддержку. Недавно пользователь по имени Юрий разместил скриншот из популярного приложения по доставке еды, на котором было четко видно, как один из популярнейших пабов Вроцлава включил в свое меню новую пиццу под названием "Украинка".

фото тематическое, из открытых источников

В этой ситуации, казалось бы, ничего такого и нет, особенно, если учитывать то, как сильно Польша поддерживает украинцев с самого начала российского вторжения. Сильно удивило автора публикации лишь то, что одним из ингредиентов пиццы "Украинка" стал "русский фарш".

"Народ. Кто-то берет пиццу в "Мании Вкуса" на Рацлавицкой? Вот такая пицца, "русский фарш" в "Украинке". Это типа такая шутка? Потому что я как-то не понимаю шутки", — написал пользователь, комментируя прикрепленный скриншот.

Данная новость действительно вызывает множество вопросов. С одной стороны, явно прослеживается желание паба поддержать большое количество украинцев в Польше, однако состав нового блюда был явно непродуманным с точки зрения маркетинга и морали.

Напомним, ранее мы сообщали, что с одного из городов Польши было отправлено огромное количество техники и другой гуманитарной помощи в прифронтовые города Украины – Бахмут и Краматорск.

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