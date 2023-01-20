Польша продолжает оказывать, казалось бы, непосильную помощь украинскому народу в столь тяжелые времена. Как и было анонсировано несколькими днями ранее, сегодня из Польши было отправлено несколько единиц грузового транспорта с "подарками" для украинских военнослужащих, пребывающих вблизи линии огня, передает издания "Выборча".

Юрий Луценко с представителем Польши, из открытых источников

По данным издания, несколькими часами ранее из польского Белостока выехал гуманитарный конвой, он отправиться прямиком к солдатам, находящихся в районе Краматорска. В его составе больше 1200 единиц окопных свечей, несколько сотен пар носков, 35 аккумуляторов, светильники для приготовления пищи, 30 комплектов термоодежды, 10 спальных мешков и около 40 пар зимней обуви.

В свою очередь, военнослужащим, которые находятся на позициях вблизи Бахмута, уже доставили необходимую помощь. Представители польской оппозиции, которые лично ездили в столь рискованную для жизни командировку, недавно вернулись домой. Согласно их заявлению, солдатам, защищающим границы Бахмута было доставлено больше 15 тонн различной техники. В списке переданной "помощи" значится 13 разведывательных дронов, электрогенераторы и другое техническое обеспечение для армии. Помимо этого, украинские защитники получили от польских друзей несколько коробок с медикаментами и различными продуктами питания.

Напомним, ранее мы сообщали, что Евросоюз разрешил добавлять в некоторые продукты питания порошок из домашнего сверчка. Данный вопрос рассматривался специальным ведомством с 2019 года, решение было принято на основание масштабного научного исследования.

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