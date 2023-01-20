Много техники и «гуманитарки»: в Бахмут и Краматорск отправились «посылки» из Польши

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Vitalii Rozkariaka
Польша продолжает
оказывать, казалось бы, непосильную помощь украинскому народу в столь тяжелые
времена. Как и было анонсировано несколькими днями ранее, сегодня из Польши
было отправлено несколько единиц грузового транспорта с "подарками" для
украинских военнослужащих, пребывающих вблизи линии огня, передает издания "Выборча".
Юрий Луценко с представителем Польши, из открытых источников
По данным
издания, несколькими часами ранее из польского Белостока выехал гуманитарный конвой,
он отправиться прямиком к солдатам, находящихся в районе Краматорска. В его
составе больше 1200 единиц окопных свечей, несколько сотен пар носков, 35
аккумуляторов, светильники для приготовления пищи, 30 комплектов термоодежды,
10 спальных мешков и около 40 пар зимней обуви.
В свою очередь, военнослужащим,
которые находятся на позициях вблизи Бахмута, уже доставили необходимую помощь.
Представители польской оппозиции, которые лично ездили в столь рискованную для
жизни командировку, недавно вернулись домой. Согласно их заявлению, солдатам,
защищающим границы Бахмута было доставлено больше 15 тонн различной техники. В
списке переданной "помощи" значится 13 разведывательных дронов,
электрогенераторы и другое техническое обеспечение для армии. Помимо этого,
украинские защитники получили от польских друзей несколько коробок с
медикаментами и различными продуктами питания.
Напомним, ранее
мы сообщали, что Евросоюз разрешил добавлять в некоторые продукты питания
порошок из домашнего сверчка. Данный вопрос рассматривался специальным
ведомством с 2019 года, решение было принято на основание масштабного научного
исследования.
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