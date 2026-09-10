Министр обороны Польши обратился к полякам с настораживающим заявлением по поводу Украины

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал граждан страны особенно внимательно относиться к союзническим отношениям с Западом и поддерживать партнерство с Украиной. Об этом он заявил на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

По словам министра, одна из главных целей России заключается в том, чтобы добиться раскола польского общества и заставить страну сомневаться в собственных союзах. Косиняк-Камыш предупредил, что политические силы, которые противопоставляют Польшу ее партнерам, фактически играют на руку Кремлю.

Глава Минобороны напомнил о событиях сентября 1939 года, когда Польша оказалась в крайне тяжелом положении перед лицом внешней агрессии. Он подчеркнул, что в тот период стране не хватало вооружений, единства и эффективной системы союзнической поддержки.

Сегодня, по его словам, ситуация принципиально иная. Польша является частью западных альянсов и имеет дружественную страну на востоке — Украину. Поэтому, считает министр, Варшаве необходимо особенно ценить существующую систему безопасности.

Косиняк-Камыш также заявил об усилении гибридных угроз со стороны России. Он перечислил среди них информационные операции в интернете, действия на Балтийском море и возможные диверсии.

Однако наиболее опасными министр назвал попытки воздействовать на общественное мнение. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы поляки начали воспринимать союзников как врагов, а войну России против Украины – как проблему, от которой можно дистанцироваться.

Косиняк-Камыш призвал не допускать использования российской пропаганды во внутренней политической борьбе. Он отметил, что с самой пропагандой государство способно бороться, однако гораздо сложнее противостоять тем, кто распространяет ее внутри Польши ради политической выгоды.

Министр призвал поляков сохранять единство и не закрывать глаза на происходящее в Украине. По его словам, нынешняя архитектура безопасности Польши является результатом исторического опыта и может быть легко ослаблена, если общество позволит себя расколоть.

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