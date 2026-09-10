Міністр оборони Польщі звернувся до поляків із насторожуючою заявою щодо України

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш закликав громадян країни особливо уважно ставитися до союзницьких відносин із Заходом та підтримувати партнерство з Україною. Про це він заявив на Міжнародній виставці оборонної промисловості у Кельце.

Владислав Косиняк-Камиш. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, одна з головних цілей Росії полягає в тому, щоб досягти розколу польського суспільства і змусити країну сумніватися у власних спілках. Косиняк-Камиш попередив, що політичні сили, які протиставляють Польщу її партнерам, фактично грають на руку Кремлю.

Глава Міноборони нагадав про події вересня 1939 року, коли Польща опинилася у вкрай важкому становищі перед зовнішньою агресією. Він наголосив, що в той період країні не вистачало озброєнь, єдності та ефективної системи союзницької підтримки.

Сьогодні, за його словами, ситуація принципово інша. Польща є частиною західних альянсів та має дружню країну на сході – Україну. Тому, вважає міністр, Варшаві необхідно особливо цінувати існуючу безпекову систему.

Косиняк-Камиш також заявив про посилення гібридних загроз із боку Росії. Він перерахував серед них інформаційні операції в інтернеті, дії на Балтійському морі та можливі диверсії.

Однак найнебезпечнішими міністр назвав спроби впливати на громадську думку. За його словами, Москва зацікавлена в тому, щоб поляки почали сприймати союзників як ворогів, а війну Росії проти України як проблему, від якої можна дистанціюватися.

Косиняк-Камиш закликав не допускати використання російської пропаганди у внутрішній політичній боротьбі. Він зазначив, що із самою пропагандою держава здатна боротися, проте набагато складніше протистояти тим, хто поширює її всередині Польщі заради політичної вигоди.

Міністр закликав поляків зберігати єдність і не заплющувати очі на те, що відбувається в Україні. За його словами, нинішня архітектура безпеки Польщі є результатом історичного досвіду і може бути легко ослаблена, якщо суспільство дозволить розколоти себе.

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