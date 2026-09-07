Польша развернулась в сторону антиукраинских настроений: что происходит

В Польше усиливаются антиукраинские настроения, а украинцы все чаще сталкиваются с враждебностью и преступлениями на этнической почве. На проблему обращает внимание Politico, связывая изменение общественных настроений в том числе с приближением парламентских выборов 2027 года.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Украинская тема постепенно превратилась в инструмент внутренней политической борьбы. Правые силы обвиняют украинцев в чрезмерной нагрузке на социальную систему и одновременно поднимают вопросы исторических конфликтов между двумя странами. Особенно заметно это проявилось во время президентской кампании 2025 года, когда украинцев стали чаще представлять как получателей незаслуженных льгот.

Ситуацию дополнительно обострили споры вокруг исторической политики Киева. Праворадикальные политики, в частности лидер "Конфедерации польской короны" Гжегож Браун, заявляли, что Украина якобы не является союзником Польши. Представитель "Права и справедливости" Пшемыслав Чарнек выступал за приостановку военной помощи Киеву до изменения его политики в отношении исторических вопросов.

Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что украинская тема используется для достижения внутриполитических целей.

Украинцы, живущие в Польше, уже говорят о росте напряжения. Украинка Елена, работающая экскурсоводом в Варшаве, рассказала, что за последний год стала чувствовать себя более отчужденно и опасаться говорить по-украински в общественных местах.

Изменение отношения подтверждают и опросы. По данным CBOS, доля поляков, испытывающих симпатию к украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го. При этом 43% заявили об антипатии. Среди причин ухудшения отношений 45,4% респондентов назвали исторические споры, а 36,4% — социальные льготы для украинцев.

На этом фоне растет и число преступлений. По данным Rzeczpospolita, за первые шесть месяцев 2026 года польская полиция получила 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев – примерно на 30% больше, чем годом ранее.

В начале 2026 года власти создали 50 специализированных прокурорских групп для расследования преступлений на почве ненависти. С февраля по июнь в суд было направлено 283 дела, причем более чем в 80% случаев потерпевшими были украинцы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что злоумышленники чувствуют себя увереннее, полагая, что получают политическую поддержку, и призвал жестко противостоять насилию.

На фоне подготовки к выборам украинская тема, вероятно, останется одним из инструментов политической борьбы. При этом Варшава продолжает оставаться одним из ключевых партнеров Киева. Боднар призвал польских политиков и СМИ избегать заявлений, способных усилить конфликт между польским и украинским обществами.

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