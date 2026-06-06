Министр обороны Польши встретился с Будановым после чего сделал важное заявление

В субботу, 6 июня, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в Польше встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Как передает портал "Комментарии", об этом Косиняк-Камыш сообщил в соцсети Х.

Кирилл Буданов и Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Косиняк-Камыш в соцсети Х

Глава Минобороны Польши заявил, что его страна и Украина являются партнерами в вопросах безопасности.

"Но, когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее", – сказал министр.

По его словам, во время встречи с Будановым он "четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА".

"Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать", – добавил Косняк-Камыш.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша рассчитывает, что Украина пересмотрит решение о присвоении одному из подразделений ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского.

Во время встречи с жителями Люблинского воеводства Радослав Сикорский признал, что исторические вопросы между странами остаются сложными и эмоционально чувствительными.

Также издание "Комментарии" сообщало – обострение в отношениях между Украиной и Польшей из-за решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА" не приносит пользы ни одной из сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя реакцию Варшавы.



