"Зеленский ошибся": Польша выставила для Украины условие из-за указа президента

Польша рассчитывает, что Украина пересмотрит решение о присвоении одному из подразделений ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Во время встречи с жителями Люблинского воеводства Радослав Сикорский признал, что исторические вопросы между странами остаются сложными и эмоционально чувствительными.

"Владимир Зеленский допустил ошибку", — ответил министр на вопрос местных жителей отосительно указа Зеленского.

Сикорский заявил, что Варшава ждет от Киева учета польской позиции. По его мнению, не все украинские герои должны быть увековечены.

"Я ожидаю, что украинская сторона учтет наши чувствительные моменты. Они ассоциируют УПА с сопротивлением против советской власти, тогда как мы ассоциируем ее с Волынью", — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, польский министр сообщил, что между сторонами продолжаются закулисные консультации. По его словам Польша, не стремится к эскалации, однако "имеет право на разочарование" и ожидает определенной корректировки решения украинской стороны. Также глава польского МИДа предостерег от влияния российской пропаганды на двусторонние отношения. По его мнению, раскол между Киевом и Варшавой выгоден, прежде всего, Москве, которая пытается использовать исторические противоречия для ослабления союзников.

Напомним, что критика со стороны Польши усилилась после указа Зеленского от 26 мая, которым Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ было присвоено почетное наименование "имени Героев УПА". В документе отмечалось, что решение принято с целью возобновления исторических традиций украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше из-за указа Зеленского о "Героях УПА" призывают заблокировать вступление Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Украина ответила Польше из-за скандала с подразделением "Героев УПА".