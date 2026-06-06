Міністр оборони Польщі зустрівся з Будановим після чого зробив важливу заяву

У суботу, 6 червня, голова Офісу президента України Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. Як передає портал "Коментарі", про це Косиняк-Камиш повідомив у соцмережі Х.

Кирило Буданов та Владислав Косиняк-Камиш. Фото: Косиняк-Камиш у соцмережі Х

Глава Міноборони Польщі заявив, що його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки.

"Але коли йдеться про історію, ми повинні говорити один одному правду, адже тільки так ми зможемо побудувати майбутнє", — сказав міністр.

За його словами, під час зустрічі з Будановим він "чітко висловив очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному із військових підрозділів імені УПА".

"Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – додав Косняк-Камиш.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Польща розраховує, що Україна перегляне рішення про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи указ президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі з жителями Люблінського воєводства Радослав Сікорський визнав, що історичні питання між країнами залишаються складними та емоційно чутливими.

Також видання "Коментарі" повідомляло – загострення у відносинах між Україною та Польщею через рішення про присвоєння одному із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА" не приносить користі жодній із сторін. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи реакцію Варшави.



