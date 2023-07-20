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Минобороны Польши отреагировало на учения "вагнеровцев" с армией Беларуси

В Минобороны уверяют, что несмотря на прибытие "вагнеровцев" в Беларусь, Польше ничего не угрожает, ведь граница надежно укреплена

сегодня, 13:40
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны Польши после известий об учениях "вагнеровцев" и армии Беларуси на пограничном полигоне отметили, что внимательно мониторят ситуацию и при этом добавили, что границы страны в безопасности, Польше ничего не угрожает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Минобороны Польши отреагировало на учения "вагнеровцев" с армией Беларуси

Польская армия. Фото из открытых источников

Ведомство в комментарии отметило, что следит за ситуацией.


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"Границы Польши в безопасности. Мы мониторим ситуацию на нашей восточной границе постоянно, и мы готовы к различным сценариям", – заявили в Министерстве обороны Польши.

Отметим, в Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                         

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/news/64b8fdf7e8d73/bookmark_v2news/
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