Минобороны Польши отреагировало на учения "вагнеровцев" с армией Беларуси

В Министерстве обороны Польши после известий об учениях "вагнеровцев" и армии Беларуси на пограничном полигоне отметили, что внимательно мониторят ситуацию и при этом добавили, что границы страны в безопасности, Польше ничего не угрожает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Польская армия. Фото из открытых источников

Ведомство в комментарии отметило, что следит за ситуацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Границы Польши в безопасности. Мы мониторим ситуацию на нашей восточной границе постоянно, и мы готовы к различным сценариям", – заявили в Министерстве обороны Польши.

Отметим, в Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейский депутаты призывают Суд в Гааге выдать ордер на арест ближайшего союзника Путина.



