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«Мирная» российская ракета, летящая транзитом. Эксперты жестко критикуют бездействие Польши

Польша не сбила российскую ракету, залетевшую на территорию страны, поскольку она не угрожала никому из поляков. Такую реакцию жестко критикуют украинские эксперты, и советуют готовиться Польше к новым вызовам

сегодня, 12:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Польша не сбила российскую ракету, залетевшую 24 марта на ее территорию. Как отметил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ракету могли бы сбить, но решили пропустить, потому что "если бы были какие-то признаки того, что этот объект направляется к какой-либо цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит".

«Мирная» российская ракета, летящая транзитом. Эксперты жестко критикуют бездействие Польши

Российская ракета

"Министр прав. Ну, летит себе российская мирная ракета в мирных целях — чего ее сбивать? Может, она исследует выбросы в воздухе или анализирует состояние полеводства?"
– отметил в Фейсбуке военный Тарас Березовец.

То есть, добавляет политолог Олег Саакян, поскольку ракета не угрожала полякам, а только пролетела над их территорией, причин ее сбивать не было.

"Напомню, украинское зерно также не угрожает польским фермерам, потому что не идет на польский рынок, а только через Польшу дальше. Польша – транзитная страна для российских ракет, но не украинских товаров",
– подчеркни в Фейсбуке эксперт.

При этом нардеп Алексей Гончаренко отметил, что реакция Польши на российскую ракету на своей территории откровенно удивляет.

"Летит ракета, которая может где-то упасть, кого-то убить, но ничего страшного она транзитом – это как? Что это за, извините, "терпелы"? И еще вопрос, а что в Польше не стоит на границе ПВО?
– подчеркни в Фейсбуке Гончаренко.

По его мнению, увидев такую реакцию, российский диктатор Владимир Путин будет провоцировать еще больше, потому что значит "это можно" и ему за это ничего не будет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в польском сейме даже намекнули , что российские ракеты будут и дальше залетать на территорию страны, ведь в Украине происходит война.




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Источник: comments.ua
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