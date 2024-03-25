«Мирная» российская ракета, летящая транзитом. Эксперты жестко критикуют бездействие Польши

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Ткачик Олеся
Польша не сбила российскую ракету, залетевшую 24 марта на ее территорию. Как отметил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ракету могли бы сбить, но решили пропустить, потому что "если бы были какие-то признаки того, что этот объект направляется к какой-либо цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит".
Российская ракета
То есть, добавляет политолог Олег Саакян, поскольку ракета не угрожала полякам, а только пролетела над их территорией, причин ее сбивать не было.
При этом нардеп Алексей Гончаренко отметил, что реакция Польши на российскую ракету на своей территории откровенно удивляет.
По его мнению, увидев такую реакцию, российский диктатор Владимир Путин будет провоцировать еще больше, потому что значит "это можно" и ему за это ничего не будет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в польском сейме даже намекнули , что российские ракеты будут и дальше залетать на территорию страны, ведь в Украине происходит война.
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