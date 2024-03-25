«Мирная» российская ракета, летящая транзитом. Эксперты жестко критикуют бездействие Польши

Польша не сбила российскую ракету, залетевшую 24 марта на ее территорию. Как отметил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ракету могли бы сбить, но решили пропустить, потому что "если бы были какие-то признаки того, что этот объект направляется к какой-либо цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит".

Российская ракета

"Министр прав. Ну, летит себе российская мирная ракета в мирных целях — чего ее сбивать? Может, она исследует выбросы в воздухе или анализирует состояние полеводства?"

– отметил в Фейсбуке военный Тарас Березовец.

То есть, добавляет политолог Олег Саакян, поскольку ракета не угрожала полякам, а только пролетела над их территорией, причин ее сбивать не было.

"Напомню, украинское зерно также не угрожает польским фермерам, потому что не идет на польский рынок, а только через Польшу дальше. Польша – транзитная страна для российских ракет, но не украинских товаров",

– подчеркни в Фейсбуке эксперт.

При этом нардеп Алексей Гончаренко отметил, что реакция Польши на российскую ракету на своей территории откровенно удивляет.

"Летит ракета, которая может где-то упасть, кого-то убить, но ничего страшного она транзитом – это как? Что это за, извините, "терпелы"? И еще вопрос, а что в Польше не стоит на границе ПВО?

– подчеркни в Фейсбуке Гончаренко.

По его мнению, увидев такую реакцию, российский диктатор Владимир Путин будет провоцировать еще больше, потому что значит "это можно" и ему за это ничего не будет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в польском сейме даже намекнули , что российские ракеты будут и дальше залетать на территорию страны, ведь в Украине происходит война.



