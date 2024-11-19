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"Мирные усилия" Трампа коту под хвост: Дуда эмоционально высказался о поступке Шольца

Дуда раскритиковал звонок Шольца Путину

19 ноября 2024, 07:32
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Кравцев Сергей

Президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке помешать новоизбранному президенту США Дональду Трампу по-новому подойти к переговорам о будущем Украины. Как передает портал "Комментарии", свое заявление польский лидер сделал в интервью "Bloomberg".

"Мирные усилия" Трампа коту под хвост: Дуда эмоционально высказался о поступке Шольца

Дуда и Шольц. Фото: из открытых источников

Анджей Дуда считает, что звонок Олафа Шольца хозяину Кремля Владимиру Путину не имел целью подтолкнуть последнего к переговорам о завершении войны в Украине – как утверждал сам Шольц.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.

Президент Польши считает, что Шольц обеспокоен возможностью заключения невыгодных для Германии соглашений с США при администрации Трампа и пытается действовать на опережение: "Больше всего немцы боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки".

В то же время Анджей Дуда назвал смехотворными предположения о том, что избранный президент США откажется от поддержки Украины, напомнив о военной помощи, которую Киев получил при его первой администрации.

"Я убежден, что, когда речь идет о войне в Украине, он собирает данные и информацию. В этот момент он постоянно, непрерывно собирает эту информацию в очень пристальной манере", – так описал это президент Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оценивая результаты телефонного разговора своего немецкого коллеги Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину, заявил, что это дело канцлера Германии, с кем ему говорить. Он же не намерен последовать примеру Олафа Шольца. Заявление британского премьера приводит "Sky News".




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-18/poland-s-leader-says-scholz-is-undermining-trump-push-to-end-war
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