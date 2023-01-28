Мировой гигант рекламы «OLX» массово увольняет сотрудников: сокращения коснулись и Польши

На фоне повышения цен по всему миру, многие компании были вынуждены заговорить о сокращении персонала. Несмотря на вполне стойкую экономическую ситуацию в Польше, увольнения коснулись и ее граждан. Так, к примеру, всемирно известный бренд цифровой коммерции и рекламы “OLX”, работающий в том числе и в Украине, на днях сообщил о массовых сокращениях, которые он запланировал провести среди сотрудников своего польского представительства. Если верить местным СМИ, сообщившим о грядущих переменах, компания „OLX” намерена уволить порядка 30% от общего числа своих сотрудников.

Фото тематическое

Стоит отметить, что все работники компании, которые попали в "черный список" были предупреждены об этом заранее.





Информацию об предстоящем сокращении сообщил владелец компании, который, к слову, ранее также владел еще одной популярной в Польше платформой интернет-объявлений "Allegro". По его словам, вскоре польское представительство OLX покинет около 9 тысяч сотрудников. И это при том, что общее количество работников фирмы сейчас равно отметке в 30 тысяч человек.

В данном контексте стоит отметить, что несколькими месяцами ранее об еще более масштабном сокращении сообщил другой всемирно популярный технологический гигант – Amazon. Руководство данной компании собирается уволить более 18 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в польском Вроцлаве открылся магазин с украинскими продуктами. Отмечается, что несмотря на широкий ассортимент и наличие редких, как для Польши продуктов, цены в новоиспеченном магазине превышают среднюю стоимость польских продуктов-аналогов.

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