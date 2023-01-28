Мировой гигант рекламы «OLX» массово увольняет сотрудников: сокращения коснулись и Польши

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Vitalii Rozkariaka
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Стоит отметить, что все работники компании, которые попали в "черный список" были предупреждены об этом заранее.
Информацию об предстоящем сокращении сообщил владелец компании, который, к слову, ранее также владел еще одной популярной в Польше платформой интернет-объявлений "Allegro". По его словам, вскоре польское представительство OLX покинет около 9 тысяч сотрудников. И это при том, что общее количество работников фирмы сейчас равно отметке в 30 тысяч человек.
В данном контексте стоит отметить, что несколькими месяцами ранее об еще более масштабном сокращении сообщил другой всемирно популярный технологический гигант – Amazon. Руководство данной компании собирается уволить более 18 тысяч сотрудников.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что в польском Вроцлаве открылся магазин с украинскими продуктами. Отмечается, что несмотря на широкий ассортимент и наличие редких, как для Польши продуктов, цены в новоиспеченном магазине превышают среднюю стоимость польских продуктов-аналогов.
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