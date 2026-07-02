Митинги против Украины в Варшаве и Вроцлаве: сколько и кто платил участникам

Украинская контрразведка совместно с коллегами из Польши успешно заблокировала масштабную подрывную деятельность вражеских агентов на территории Европейского Союза. Совместными усилиями силовики обнаружили группу лиц, выполнявших на протяжении 2025–2026 годов заказ спецслужб РФ. Злоумышленники занимались координацией и финансированием искусственных уличных акций, направленных против Украины.

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"Контрразведка Службы безопасности совместно с правоохранительными органами Республики Польша разоблачила деятельность группы лиц, которая по заказу РФ организовала серию антиукраинских митингов в Польше", — сообщили в СБУ.

В общей сложности расследователи задокументировали пять таких заказных мер, которые кураторы из Кремля спонсировали и пытались выдать за настоящие протесты в Варшаве и Вроцлаве. Для создания видимости массовой поддержки устроители схемы банально покупали лояльность прохожих.

"Организаторы заказных митингов предлагали по 100-200 долларов США за одноразовое участие в массовке", — раскрыли детали финансового поощрения в ведомстве.

Благодаря слаженному международному сотрудничеству СБУ и Агентству внутренней безопасности Польши удалось установить личности 11 ключевых фигурантов этой сети. Как выяснилось, среди задержанных кураторов находились иностранцы и, к сожалению, наши соотечественники.

"Среди них 2 гражданина Беларуси и 9 граждан Украины, которые находились на территории Евросоюза и были вовлечены в организацию мероприятий", — констатировали правоохранители.

Эти люди находили исполнителей, проводили с ними инструктажи по правильному поведению перед камерами, снабжали их плакатами с антиукраинскими лозунгами и выдавали деньги "в конвертах". Главной целью этих действий было очернить образ Украины перед западными партнерами и расшатать стабильность внутри самого Евросоюза.

Реакция европейской стороны была мгновенной – всех выявленных участников схемы уже выслали за пределы ЕС.

"В настоящее время все разоблаченные депортированы в страны происхождения", — резюмировали в Службе безопасности Украины, добавив, что украинским гражданам из этого списка вскоре изберут меру наказания согласно действующему законодательству.

Правоохранительные органы обоих государств продолжают совместные оперативно-следственные действия, чтобы полностью ликвидировать эту сеть и привлечь к ответственности абсолютно всех лиц, которые помогали Москве в проведении провокаций.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в странский министр намерен предложить польской стороне включить в пантеон генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.