Митинги против Украины в Варшаве и Вроцлаве: сколько и кто платил участникам

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Недилько Ксения
Украинская контрразведка совместно с коллегами из Польши успешно заблокировала масштабную подрывную деятельность вражеских агентов на территории Европейского Союза. Совместными усилиями силовики обнаружили группу лиц, выполнявших на протяжении 2025–2026 годов заказ спецслужб РФ. Злоумышленники занимались координацией и финансированием искусственных уличных акций, направленных против Украины.
Иллюстративное фото
В общей сложности расследователи задокументировали пять таких заказных мер, которые кураторы из Кремля спонсировали и пытались выдать за настоящие протесты в Варшаве и Вроцлаве. Для создания видимости массовой поддержки устроители схемы банально покупали лояльность прохожих.
Благодаря слаженному международному сотрудничеству СБУ и Агентству внутренней безопасности Польши удалось установить личности 11 ключевых фигурантов этой сети. Как выяснилось, среди задержанных кураторов находились иностранцы и, к сожалению, наши соотечественники.
Эти люди находили исполнителей, проводили с ними инструктажи по правильному поведению перед камерами, снабжали их плакатами с антиукраинскими лозунгами и выдавали деньги "в конвертах". Главной целью этих действий было очернить образ Украины перед западными партнерами и расшатать стабильность внутри самого Евросоюза.
Реакция европейской стороны была мгновенной – всех выявленных участников схемы уже выслали за пределы ЕС.
Правоохранительные органы обоих государств продолжают совместные оперативно-следственные действия, чтобы полностью ликвидировать эту сеть и привлечь к ответственности абсолютно всех лиц, которые помогали Москве в проведении провокаций.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в странский министр намерен предложить польской стороне включить в пантеон генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.