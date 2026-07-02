Україна терміново знижує напругу з Польщею: стало відомо про несподіваний план Києва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга найближчим часом планує відвідати Варшаву, де представить польській стороні українське бачення можливого компромісу щодо діяльності Національного пантеону. Про це повідомляє польське видання Wirtualna Polska, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах.

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За інформацією журналістів, українська сторона має намір запропонувати включити до пантеону генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Такий крок, як вважають автори матеріалу, може стати одним із символічних рішень для покращення українсько-польського діалогу з історичних питань.

Марко Безручко відомий своєю участю у спільній боротьбі українських і польських військ проти більшовицької армії. У 1920 році він брав участь у звільненні Києва, а також командував обороною польського міста Замостя під час наступу радянських військ. Його внесок у спільну військову історію вже відзначений у Польщі: ім'я генерала носять сквер у варшавському районі Воля та транспортна розв'язка у Вроцлаві.

Як зазначає Wirtualna Polska, у польському уряді ініціативу Києва розглядають як спробу знизити напруженість у питаннях історичної пам'яті, які протягом останніх років неодноразово ставали предметом дискусій між двома державами.

Водночас джерела видання стверджують, що у Варшаві до цієї пропозиції ставляться з обережністю. Попри позитивну оцінку самого прагнення до діалогу, частина польських політиків поки скептично оцінює перспективи швидкого врегулювання історичних суперечностей.

Портал "Коментарі" вже писав, що підтримка України стане одним із центральних питань саміту НАТО, який пройде 7–8 липня в Анкарі. Країни Альянсу готуються обговорити нові кроки щодо зміцнення обороноздатності Києва та можуть оголосити про додаткові зобов'язання у сфері військової допомоги. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Türkiye Today.