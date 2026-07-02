Мітинги проти України у Варшаві і Вроцлаві: скільки та хто платив учасникам

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Недилько Ксения
Українська контррозвідка спільно із колегами з Республіки Польща успішно заблокувала масштабну підривну діяльність ворожих агентів на території Європейського Союзу. Спільними зусиллями силовики виявили групу осіб, які протягом 2025–2026 років виконували замовлення спецслужб РФ. Зловмисники займалися координацією та фінансуванням штучних вуличних акцій, спрямованих проти України.
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Загалом розслідувачі задокументували п'ять таких замовних заходів, які куратори з Кремля спонсорували та намагалися видати за справжні протести у Варшаві та Вроцлаві. Для створення видимості масової підтримки організатори схеми банально купували лояльність перехожих.
Завдяки злагодженій міжнародній співпраці СБУ та Агентства внутрішньої безпеки Польщі вдалося встановити особи 11 ключових фігурантів цієї мережі. Як з'ясувалося, серед затриманих кураторів були іноземці та, на жаль, наші співвітчизники.
Ці люди знаходили виконавців, проводили з ними інструктажі щодо правильної поведінки перед камерами, забезпечували їх плакатами з антиукраїнськими гаслами та видавали гроші "в конвертах". Головною метою цих дій було очорнити образ України перед західними партнерами та розхитати стабільність усередині самого Євросоюзу.
Реакція європейської сторони була миттєвою — усіх виявлених учасників схеми вже вислали за межі ЄС.
Наразі правоохоронні органи обох держав продовжують спільні оперативно-слідчі дії, щоб повністю ліквідувати цю мережу та притягнути до відповідальності абсолютно всіх осіб, які допомагали Москві у проведенні провокацій.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український міністр має намір запропонувати польській стороні включити до пантеону генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.