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Мітинги проти України у Варшаві і Вроцлаві: скільки та хто платив учасникам

«Платили по 100-200 доларів за масовку»: як СБУ та європейські правоохоронці зупинили російські провокації у Варшаві та Вроцлаві

2 липня 2026, 17:55
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Недилько Ксения

Українська контррозвідка спільно із колегами з Республіки Польща успішно заблокувала масштабну підривну діяльність ворожих агентів на території Європейського Союзу. Спільними зусиллями силовики виявили групу осіб, які протягом 2025–2026 років виконували замовлення спецслужб РФ. Зловмисники займалися координацією та фінансуванням штучних вуличних акцій, спрямованих проти України.

Мітинги проти України у Варшаві і Вроцлаві: скільки та хто платив учасникам

Ілюстративне фото

"Контррозвідка Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща викрила діяльність групи осіб, яка на замовлення рф організувала серію антиукраїнських мітингів у Польщі", — повідомили в СБУ.

Загалом розслідувачі задокументували п'ять таких замовних заходів, які куратори з Кремля спонсорували та намагалися видати за справжні протести у Варшаві та Вроцлаві. Для створення видимості масової підтримки організатори схеми банально купували лояльність перехожих.

"Організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів США за одноразову участь у масовці", — розкрили деталі фінансового заохочення у відомстві.

Завдяки злагодженій міжнародній співпраці СБУ та Агентства внутрішньої безпеки Польщі вдалося встановити особи 11 ключових фігурантів цієї мережі. Як з'ясувалося, серед затриманих кураторів були іноземці та, на жаль, наші співвітчизники.

"Серед них 2 громадян білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів", — констатували правоохоронці.

Ці люди знаходили виконавців, проводили з ними інструктажі щодо правильної поведінки перед камерами, забезпечували їх плакатами з антиукраїнськими гаслами та видавали гроші "в конвертах". Головною метою цих дій було очорнити образ України перед західними партнерами та розхитати стабільність усередині самого Євросоюзу.

Реакція європейської сторони була миттєвою — усіх виявлених учасників схеми вже вислали за межі ЄС.

"Наразі всіх викритих депортовано до країн походження", — резюмували в Службі безпеки України, додавши, що українським громадянам із цього списку невдовзі оберуть міру покарання згідно з чинним законодавством.

Наразі правоохоронні органи обох держав продовжують спільні оперативно-слідчі дії, щоб повністю ліквідувати цю мережу та притягнути до відповідальності абсолютно всіх осіб, які допомагали Москві у проведенні провокацій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український міністр має намір запропонувати польській стороні включити до пантеону генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка.



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