Моравецкий не видит перспектив завершения войны в Украине в этом году

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что полномасштабная война в Украине может длиться несколько лет. Как передает издание "Комментарии", об этом глава польского правительства заявил в интервью "NBC News".

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – отметил Моравецкий, когда его спросили о сроках продолжительности войны в Украине.

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На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.

Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.

Премьер Польши добавил, что Варшава поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.

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