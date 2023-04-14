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Моравецкий не видит перспектив завершения войны в Украине в этом году

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что война в Украине может длиться минимум несколько лет

сегодня, 15:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что полномасштабная война в Украине может длиться несколько лет. Как передает издание "Комментарии", об этом глава польского правительства заявил в интервью "NBC News".

Моравецкий не видит перспектив завершения войны в Украине в этом году

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – отметил Моравецкий, когда его спросили о сроках продолжительности войны в Украине.


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На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.

Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.

"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства.

Премьер Польши добавил, что Варшава поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые детали слива секретных документов США – к каким последствиям это приведет. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что развернутая Кремлем кампания по уничтожению национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Может ли это ослабить страну-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=724195389706824
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