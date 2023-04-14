Моравецкий не видит перспектив завершения войны в Украине в этом году

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что полномасштабная война в Украине может длиться несколько лет. Как передает издание "Комментарии", об этом глава польского правительства заявил в интервью "NBC News".
Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников
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На вопрос журналистки, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.
Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.
Премьер Польши добавил, что Варшава поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.
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