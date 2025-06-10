Можем потерять ключевого союзника: в какой стране антиукраинская партия набирает вес

Правящая "Гражданская коалиция" продолжает занимать первое место в рейтинге избирательных симпатий в Польше с небольшим отрывом от оппозиционной "Право и справедливость". При этом откровенно антиукраинская партия "Конфедерация" закрепляет за собой третье место и имеет наибольший рост поддержки. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса IBRiS.

Партия "Конфедерация". Фото: из открытых источников

За "Гражданскую коалицию" готовы проголосовать 32,3% опрошенных, что на 1,2 пункта больше, чем в марте.

"ПиС" отстает ровно на четыре пункта с показателем 28,3%. Для нее рост по сравнению с мартовским опросом составил 0,8 пункта.

Наибольший уверенный прирост поддержки – у "Конфедерации". Партию готовы поддержать 20,7% избирателей, что на 3,6 пункта больше, чем в марте.

Результат двух партий, формирующих блок "Третий путь", оказался ниже проходного порога для политических блоков – 5,1% из необходимых 8%. По сравнению с мартом, поддержка снизилась на 0,7 пункта.

За "Левую" готовы голосовать 6,3%, что на 1,8 пункта больше, чем в предыдущем опросе.

Сбор данных для опроса проводился 6-7 июня среди 1069 респондентов.

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