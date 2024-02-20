Может ли правительство Туска остановить протест фермеров. Экс-посол дал исчерпывающий ответ

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Ткачик Олеся
Протест на польско-украинской границе необходимо немедленно прекратить, однако у правительства Дональда Туска нет достаточной политической воли, чтобы сделать это, говорит Андрей Дещица.
Андрей Дещица
По его словам, протесты фермеров наносят удар не только по экономике обеих стран. Гораздо важнее, что они создают напряжение между двумя народами, добавил Дещица.
Также он рассказал, что польская сторона хочет более тщательно проверять товары, идущие из Украины. При этом Дещица подчеркнул, что таможенники могут проводить такие проверки, но протестующие точно нет.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.
Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.
Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.
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