Может ли правительство Туска остановить протест фермеров. Экс-посол дал исчерпывающий ответ

Протест на польско-украинской границе необходимо немедленно прекратить, однако у правительства Дональда Туска нет достаточной политической воли, чтобы сделать это, говорит Андрей Дещица.

Андрей Дещица

По его словам, протесты фермеров наносят удар не только по экономике обеих стран. Гораздо важнее, что они создают напряжение между двумя народами, добавил Дещица.

"Между народами начинается определенное напряжение, которое совершенно не нужно, особенно в то время, когда продолжается широкомасштабная агрессия России в Украине",

– подчеркни бывший посол.

Также он рассказал, что польская сторона хочет более тщательно проверять товары, идущие из Украины. При этом Дещица подчеркнул, что таможенники могут проводить такие проверки, но протестующие точно нет.

"Функционально пограничники или таможенники могут смотреть более придирчиво, это тоже не хорошо, я считаю. Но они, по крайней мере, имеют на это право. Но протестующие точно не имеют права проверять наши машины и выражать согласие, могут ли они проехать через границу или нет",

– отметил дипломат.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", польские протестующие угрожают, что с 20 февраля будут заблокированы все пункты пропуска с Украиной.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский подверг критике блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. По его словам, проблема не в зерне, а в политике.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал протестующим письмо , в котором призвал их к компромиссу.