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Slava Kot
У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на різку заяву речниці російського МЗС Марії Захарової після слів президента Польщі Кароля Навроцького про підтримку України. У Варшаві закликали Москву не шукати винних у Польщі, а звернути увагу на власну агресивну політику.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Відповідь Захаровій опублікував речник польського МЗС Мацей Вевюр. За його словами, Варшава воліла б мати Росію мирним сусідом, з яким можна торгувати й вести дискусії, а не державою, від якої доводиться захищатися.
Польський дипломат також навів і низку показників, якими Варшава перевершує Москву, попри значно менші територію, населення та ресурси. Зокрема, Вевюр стверджує, що У Польщі вдвічі вищий ВВП, вдвічі більша протяжність доріг та значно нижчий рівень убивств.
Нагадаємо, що Кароль Навроцький під час виступу з нагоди першої річниці президентства заявив, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам Польщі. За його словами, "там, де б’ють москалів – Польща допомагає". Захарова у відповідь назвала польського президента "гданським музейником" і пригрозила йому згадкою про спільний кордон Польщі та Росії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Молдові відреагували на істерику Захарової про "русскій мір".