У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на різку заяву речниці російського МЗС Марії Захарової після слів президента Польщі Кароля Навроцького про підтримку України. У Варшаві закликали Москву не шукати винних у Польщі, а звернути увагу на власну агресивну політику.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Відповідь Захаровій опублікував речник польського МЗС Мацей Вевюр. За його словами, Варшава воліла б мати Росію мирним сусідом, з яким можна торгувати й вести дискусії, а не державою, від якої доводиться захищатися.

"Марія Захарова знову погрожує Польщі. Як завжди, звернемося до фактів. Речниця російського МЗС каже, що у нас "був кордон взаємно вигідної співпраці, від якої через таких людей як Навроцький і Сікорський нічого не залишилося". Але вона забуває, що це Росія погрожує своїм сусідам і нападає на них – або військовою силою, або гібридними методами", – заявив Вевюр.

Польський дипломат також навів і низку показників, якими Варшава перевершує Москву, попри значно менші територію, населення та ресурси. Зокрема, Вевюр стверджує, що У Польщі вдвічі вищий ВВП, вдвічі більша протяжність доріг та значно нижчий рівень убивств.

"Замість того, щоб знову шукати винних у Варшаві, подивіться на Москву, пані Захарова", — підсумував Вувюр.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький під час виступу з нагоди першої річниці президентства заявив, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам Польщі. За його словами, "там, де б’ють москалів – Польща допомагає". Захарова у відповідь назвала польського президента "гданським музейником" і пригрозила йому згадкою про спільний кордон Польщі та Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Молдові відреагували на істерику Захарової про "русскій мір".