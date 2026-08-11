Можна зібрати цілу бригаду: у Польщі вимагають депортувати українських чоловіків на війну

Депутат польської опозиційної партії "Право і справедливість" Анджей Слівка закликав розглянути можливість депортації з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. За його словами, після повернення в Україну вони могли б долучитися до оборони держави.

Анджей Слівка. Фото: Polsat News

Анджей Слівка ефірі Polsat News заявив, що запропонована його партією ідея стосується українців призовного віку, які перебувають у Польщі та не працюють легально. Депутат відкинув аргумент заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Мачея Душчика, який назвав такий план малоймовірним. За словами чиновника, українці, які перебувають у Польщі та не працюють, можуть становити близько 5% від загальної кількості.

"На нашу думку, навіть якщо це 5%, то це щонайменше бригада, а то й дивізія людей, яких можна організувати і які можуть боротися за свою країну", – сказав Слівка.

Політик також наполягає, що українцям, які підпадають під запропоновані критерії, можна було б встановити певний термін для повернення в Україну. За його словами, якщо вони не зроблять цього добровільно, польські служби повинні діяти відповідно до законодавства.

На питання ведучого, як у партії "ПІС" ставляться до "непрацюючих грузинів, білорусів, росіян чи німців" у Польщі, Слвіка відповів, що Україні потрібно захищатися від РФ.

"Як я вже казав, ця пропозиція пов’язана насамперед з тим, що українська сторона стикається з гігантськими проблемами нестачі кадрів, а також дезертирства. Ми постійно бачимо такі історії, коли місцеві ТЦК затримують українців, часто також українців польського походження, які не хочуть служити в українській армії. Попри все, їх примусово приводять до служби", – відповів Слівка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у МЗС Польщі жорстко відповіли Захаровій після її критики слів Навроцького про "битих москалів".