Можна зібрати цілу бригаду: у Польщі вимагають депортувати українських чоловіків на війну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Депутат польської опозиційної партії "Право і справедливість" Анджей Слівка закликав розглянути можливість депортації з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. За його словами, після повернення в Україну вони могли б долучитися до оборони держави.
Анджей Слівка. Фото: Polsat News
Анджей Слівка ефірі Polsat News заявив, що запропонована його партією ідея стосується українців призовного віку, які перебувають у Польщі та не працюють легально. Депутат відкинув аргумент заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Мачея Душчика, який назвав такий план малоймовірним. За словами чиновника, українці, які перебувають у Польщі та не працюють, можуть становити близько 5% від загальної кількості.
Політик також наполягає, що українцям, які підпадають під запропоновані критерії, можна було б встановити певний термін для повернення в Україну. За його словами, якщо вони не зроблять цього добровільно, польські служби повинні діяти відповідно до законодавства.
На питання ведучого, як у партії "ПІС" ставляться до "непрацюючих грузинів, білорусів, росіян чи німців" у Польщі, Слвіка відповів, що Україні потрібно захищатися від РФ.