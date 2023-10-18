"Мы были бы на месте Украины": Валенса назвал, что помешало России напасть на Польшу

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что его страна была бы на месте Украины в войне против России, если бы не смогла стать членом НАТО и Европейского союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Валенсы для издания "Радио Свобода".

Бывший президент Польши Лех Валенса. Фото из открытых источников

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россия представляет угрозу в мире. По мнению Валенсы, Россия могла напасть на Варшаву, однако этого не произошло из-за вступления Польши в международные организации.

"Если бы Польше не удалось бежать в НАТО и ЕС, то мы были бы на месте Украины", — заявил Лех Валенса.

Польский политик последний раз встречался с Путиным в 2007 году на похоронах Ельцина. По словам Валенсы, ему Путин тогда показался "умным политиком".

"Конечно, российский патриот, но казалось, что он современный, понимающий современную эпоху, что не войнами, не нападениями, не страхом, а политическими методами достигаются цели и задачи", — сказал Валенса.

Напомним, что Польша присоединилась к НАТО в 1999 году вместе с Чехией и Венгрией. А окончательное вступление Польши в Европейский Союз завершилось в мае 2004 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали результаты выборов в Польше. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поляки "не любят" россиян и занимают "очень враждебную позицию". По словам российского чиновника, смена власти в Польше не приведет к улучшению отношений между странами.

Также "Комментарии" писали, что в польской ультраправой партии назревает мощный скандал, следствием которого являются результаты парламентских выборов.