"Мы были бы на месте Украины": Валенса назвал, что помешало России напасть на Польшу

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Slava Kot
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что его страна была бы на месте Украины в войне против России, если бы не смогла стать членом НАТО и Европейского союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Валенсы для издания "Радио Свобода".
Бывший президент Польши Лех Валенса. Фото из открытых источников
Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россия представляет угрозу в мире. По мнению Валенсы, Россия могла напасть на Варшаву, однако этого не произошло из-за вступления Польши в международные организации.
Польский политик последний раз встречался с Путиным в 2007 году на похоронах Ельцина. По словам Валенсы, ему Путин тогда показался "умным политиком".
Напомним, что Польша присоединилась к НАТО в 1999 году вместе с Чехией и Венгрией. А окончательное вступление Польши в Европейский Союз завершилось в мае 2004 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали результаты выборов в Польше. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поляки "не любят" россиян и занимают "очень враждебную позицию". По словам российского чиновника, смена власти в Польше не приведет к улучшению отношений между странами.
Также "Комментарии" писали, что в польской ультраправой партии назревает мощный скандал, следствием которого являются результаты парламентских выборов.
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