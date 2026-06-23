"Мы не выиграли": в Польше признали победу Украины в скандале с орденом Белого Орла

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла не принесло Варшаве политических дивидендов, а лишь ослабило ее позиции в отношениях с Украиной. Такую оценку дал бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Яцек Чапутович. Фото из открытых источников

Яцек Чапутович в эфире Polsat News прокомментировал скандал между Украиной и Польшей. Дипломат считает, что инцидент вокруг почетного наименования одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ в честь Героев УПА завершился для Польши без ожидаемого результата. Варшава подняла важную для себя тему исторической памяти, однако не добилась изменения решения Киева.

"Президент Навроцкий предпринимает неэффективные действия. Прежде всего, это неэффективно, потому что, конечно, мы должны требовать уважения нашей памяти о жертвах на Волыни. Однако оказалось, что он совершил эти действия, отобрал орден, и это повсюду комментируют и критикуют. Но ничто не указывает на то, что Украина изменит это название. Другими словами, мы не выиграли этот обмен ударами", – сказал Чапутович.

Экс-глава МИД подчеркнул, что эмоциональные решения могут иметь долгосрочные последствия для международного авторитета страны. Он предположил, что Варшаву могут все реже привлекать к важным консультациям и решениям по Украине.

"Я говорю об уменьшении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением… Нас не будут приглашать к участию в различных решениях, которые будут приниматься в отношении Украины. Наш статус, международное положение Польши значительно снизилось, а после этого поступка они снизятся еще больше", — считает польский политик.

Чапутович также предостерег от ухудшения атмосферы накануне конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Гданьске. По его словам, отсутствие Зеленского на таком мероприятии стало бы "деградацией" и репутационной проблемой для польской стороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого отреагировали на решение украинских политиков вернуть польские награды.

Также "Комментарии" писали, что украинский дипломат не будет возвращать свой орден Польше после скандала. Как объяснил свое решение.