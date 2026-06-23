"Мы не выиграли": в Польше признали победу Украины в скандале с орденом Белого Орла

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла не принесло Варшаве политических дивидендов, а лишь ослабило ее позиции в отношениях с Украиной. Такую оценку дал бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Яцек Чапутович. Фото из открытых источников
Яцек Чапутович в эфире Polsat News прокомментировал скандал между Украиной и Польшей. Дипломат считает, что инцидент вокруг почетного наименования одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ в честь Героев УПА завершился для Польши без ожидаемого результата. Варшава подняла важную для себя тему исторической памяти, однако не добилась изменения решения Киева.
Экс-глава МИД подчеркнул, что эмоциональные решения могут иметь долгосрочные последствия для международного авторитета страны. Он предположил, что Варшаву могут все реже привлекать к важным консультациям и решениям по Украине.
Чапутович также предостерег от ухудшения атмосферы накануне конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Гданьске. По его словам, отсутствие Зеленского на таком мероприятии стало бы "деградацией" и репутационной проблемой для польской стороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого отреагировали на решение украинских политиков вернуть польские награды.
Также "Комментарии" писали, что украинский дипломат не будет возвращать свой орден Польше после скандала. Как объяснил свое решение.